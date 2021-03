Znani so državni prvaki v karateju

Na Polzeli so se v soboto v katah in športnih borbah za državne naslove merili karateisti. V članski konkurenci je nastopilo 63 tekmovalcev iz 25 klubov.

V katah je med članicami slavila Maša Simonič (Kovinar Maribor), med člani pa Nejc Sterniša (KK Seki).

V borbah pa so si državne naslove priborile članice Barbara Haberl (KK Trbovlje) v kategoriji do 55 kg, Laura Potisk (KK Rogaška Slatina) do 61 kg, Kiti Smiljan (KK Ljubljana) do 68 kg in Aleksandra Plavček (KK Rogaška Slatina) nad 68 kg.

Med člani so naslove osvojili Niklas Tamše (Shotokan KK Radenci) do 60 kg, Tomaž Hudales (Društvo za karate Celje) do 67 kg, Lan Podpečan (KK Polzela) do 75 kg, Rem Marič (Shotokan KK Grosuplje) do 84 kg in Jan Brezočnik (KK Lovrenc na Pohorju) nad 84 kg.