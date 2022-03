Znana sta judoista leta 2021

Najboljše v minulem letu so razglasili tudi na Judo zvezi Slovenije. Najboljša judoista v letu 2021 sta Enej Marinić in Andreja Leški, najboljši klub v moški in ženski kategoriji je ljubljanski Bežigrad.

Ob 70. obletnici organiziranega juda, ki ga bo JZS slavila letos, so imeli na zvezi veliko dela predvsem v ženski kategoriji, kjer pa je na koncu Leškijeva dobil prednost pred olimpijsko podprvakinjo Tino Trstenjak iz celjskega Sankakuja. Tretja je bila Ljubljančanka še ena tekmovalka Bežigrada Kaja Kajzer.

A Trstenjakova ni ostala spregledana. Prireditve se je udeležil tudi v.d. predsednika Evropske judo zveze Otto Kneitinger, ki je Celjanki izročil posebno priznanje evropske zveze.

"Ponosen sem, da sem lahko z vami. Tako majhna država in taki uspehi, res sem ponosen," je ob podelitvi priznanja navzočim sporočil Kneitinger in pristavil, da je bil na ministrstvu za šport, kjer je poudaril moč slovenskega juda in njegove uspehe, obljubil pa je tudi pomoč evropske krovne zveze razvoju slovenskega juda.

V moški konkurenci je zmagal Enej Marinič. Foto: Grega Valančič/Sportida

V moški konkurenci sta se za prvo mesto "pomerila" težkokategornika Enej Marinič in Vito Dragić, prednost je dobil mlajši Marinič iz Branika, Impol iz Sl. Bistrice pa se je veselil dveh nagrad, saj je bil tretji najboljši judoist v državi David Štarkel.

Med klubi so v obeh konkurencah slavili judoisti Bežigrada, v ženski konkurenci sta bila drugi in tretji Z'dežele Sankaku in kranjski Triglav, v moški pa Branik in Slovenj Gradec.

Za posebne dosežke sta posebno priznanje prejela Benjamin Mehić in Darko Krašovec za osvojeno drugo mesto v katah.

Prav na koncu je predsednik Judo Zveze Slovenije Lovrencij Galuf podelil še priznanja najboljšim klubom v slovenskem pokalu. Na prva tri mesta so se uvrstili judo klubi Bežigrad, Z'dežele Sankaku in Bežigrad.

