Zlati medalji v bobu iz Sočija 2014 imata nove lastnike

Mednarodni olimpijski komite (MOk) je danes uradno potrdil, da bosta medalji v bobu, ki so ju na olimpijskih igrah v Sočiju 2014 osvojili Rusi, a so se pozneje ujeli v zanke dopinškega škandala, dobili Švicarji in Latvijci.

Na ledeni stezi so zlati medalji v bonu štirisedu in dvosedu sicer osvojili Rusi pod vodstvom Aleksandra Zubkova, toda pozneje se je izkazalo, da so tudi športniki v tej panogi sodelovali v obsežnem ruskem dopinškem programu na teh igrah. Mok je že novembra 2017 odločil, da medalji ne bosta ostali Rusiji, danes pa je to storil tudi uradno.

Olimpijski prvaka v bobu za leto 2014 so tako tudi uradno Švicarji oziroma posadka Beat Hefti/Alex Baumann med dvosedi, v štirisedu pa Latvijci.

