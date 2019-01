Zubkov začasno odstopil z mesta predsednika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

do izteka kazni

Predsednik ruske bob zveze Aleksander Zubkov, ki ga je prejšnji teden Mednarodna zveza za bob in skeleton (IBSF) do leta 2020 suspendirala zaradi kršenja protidopinških pravil, je začasno odstopil s položaja predsednika.

"Vložil sem zahtevo za začasen odstop z mesta predsednika ruske zveze, in sicer do izteka kazni oziroma do takrat, ko bodo odstranjene vse ovire za moje vodenje zveze," je dejal Zubkov.

IBSF mu je prepovedala opravljanje vseh s tem športom povezanih dejavnosti zaradi kršitve dopinških pravil med olimpijskimi igrami leta 2014 v Sočiju, kjer je bil Zubkov dvakrat zlat. Tam so mu dokazali zlorabo prepovedanih sredstev, zaradi česar ga je Mednarodni olimpijski komite (Mok) diskvalificiral in mu odvzel medalji. Na osnovi tega je IBSF Zubkovu izrekla dveletno prepoved, poleg njega je kazen doletela še Ilvirja Huzina, Alekseja Puškarjeva in Aleksandra Kasjana.

Odločitev Moka je pozneje potrdilo tudi mednarodno razsodišče za šport (Cas) v Lozani, 21. novembra pa je moskovsko sodišče sporočilo, da odločitev Moka, ki jo je potrdil Cas, v Rusiji nima veljave. Ruski olimpijski komite je že decembra lani sporočil, da se bo pritožil na omenjeno odločitev moskovskega sodišča, ki pa je na višji stopnji odločitev ponovno potrdilo.

