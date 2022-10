Brez dlake na jeziku: V življenju športnika je veliko plati, ki jih ne razkazujemo na družbenih omrežjih

"Večina javnosti vidi samo potovanja na lepe lokacije, tekmovanja in medalje ter si na podlagi tega morda ustvari vtis, da je življenje vrhunskih športnikov postlano z rožicami, pa seveda ni tako. So tudi obdobja, ko trpimo in smo neuspešni, a tega nihče ne vidi oziroma vidijo le redki. To bi rad predstavil širši javnosti in hkrati športnikom dali vedeti, da niso edini, ki se jim dogajajo težke situacije, da bodo lažje poiskali pomoč," sporoča slovenski judoist Mihael Žgank, svetovni podprvak iz leta 2017, evropski prvak leta 2019 in aktualni zmagovalec sredozemskih iger in iger islamskih držav, ki je v ta namen pred kratkim lansiral spletno stran, kjer predstavlja svojo zgodbo in vodene meditacije, ki so mu spremenile življenje.