Zelko z odličnim izhodiščem v finale

"V prvem plovu sem res odlično odpeljal od začetka do konca in tudi prvi prišel v cilj, v drugem plovu pa sem bil tudi ves čas v ospredju in na koncu končal četrti, tako da sem res zadovoljen s svojim jadranjem in celotnim potekom regate do sedaj. Včeraj sem imel malo smole, dve večji napaki sta me stali boljše uvrstitve, sem pa vesel, da sem to danes popravil, nadgradil in res odlično odjadral. Kvalifikacije končujem drugi skupno in jutri v finale štartam z drugega mesta. Gremo dalje," je po nastopu povedal Zelko.

Po petih kvalifikacijskih plovih v treh dneh se je tekmovalcem najslabša uvrstitev odbila, za Zelka je bila to prav včerajšnja. Otvoritveni dan evropskega prvenstva je začel zmago in drugim mestom v prvih dveh plovih, z današnjo zmago v prvem plovu in četrtim mestom v drugem se je tako z le točko razlike do vodilnega Becketta usidral na drugem mestu skupno ter na tretje mesto izrinil Ciprčana Kontidesa ob koncu kvalifikacij.

V razredu ILCA 7 se v četrtek začenjajo finalni plovi, končni razplet na evropski lestvici najboljših pa bo znan v soboto.

