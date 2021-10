Zelko odlično odprl EP: Prvič v življenju sem brez besed

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ep, razred ilca 7 in ilca 6

Na Črnem morju v bolgarski Varni se je začelo prvo veliko mednarodno prvenstvo v razredih laser v novem olimpijskem ciklu, evropsko prvenstvo za razreda ILCA 7 (nekdanji laser standard v moški konkurenci) in ILCA 6 (nekdanji laser radial v ženski konkurenci), ki se ga udeležuje skupno 220 jadralcev iz 45 držav. Žan Luka Zelko je po prvem dnevu na drugem mestu.

Žan Luka Zelko je prvi dan končal na skupno drugem mestu med 97 najboljšimi tekmovalci stare celine v razredu ILCA 7 z uvrstitvama na 1. in 2. mestu v današnjih dveh plovih.

"Prvič v življenju sem brez besed. Prišel sem na prvenstvo brez rezultatskih pričakovanj, želel sem se le vrniti v jadranje, sproščeno, kar je odraz današnjega dne. V prvem plovu sem zmagal, v drugem plovu sem bil drugi. Preprosto je šlo. Barka je bila hitra, v krmo sem šel še bolje kot po navadi. Srečen sem, da sem tako začel novo obdobje po olimpijadi. Se pa zelo dobro zavedam, da je to komaj prvi dan, jutri nas čakata še dva plova in v sredo se končajo kvalifikacije. Je pa fenomenalno začeti vrnitev med najboljše jadralce na svetu, ko si po prvih plovih čisto na vrhu," je v pogovoru za Jadralno zvezo povedal olimpijski jadralec Zelko, ki je v Tokiu nastopil prvič in olimpijske igre končal na skupno 26. mestu.

Po prvem dnevu evropskega prvenstva je pred njim Beckett iz Velike Britanije, tretji pa je Ciprčan Kontides.

Lin Pletikos začela s 15. mestom

Med 66 tekmovalkami olimpijskega razreda ILCA 6 je Lin Pletikos prvi dan začela s 15. mestom v prvem plovu in nato s 50. v drugem končala na skupno 27. mestu.

Kvalifikacijski plovi se nadaljujejo še jutri in v sredo, nato pa sledijo finalni plovi do konca evropskega prvenstva v soboto.

Novembra in decembra še svetovni prvenstvi

Med 3. in 10. novembrom se bo v Barceloni Žan Luka Zelko udeležil svetovnega prvenstva v moški konkurenci v razredu ILCA 7, v Omanu pa med 19. novembrom in 6. decembrom Lin Pletikos v ženski konkurenci olimpijskega razreda ILCA 6.