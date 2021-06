Zelko pred zadnjim dnem na 24. mestu

V sedmem oz. prvem današnjem plovu je bil Zelko 16., v naslednjem pa 28. in ima 88 točk, tako da v nedeljo ne bo nastopil v regati najboljše deseterice za medalje, ampak bo imel priložnost med preostalimi v zaključni regati.

Med 61 jadralci še naprej vodi Britanec Lorenzo Brando Chiavarini, ki si je z 19 točkami praktično že zagotovil zmago. Na drugo mesto je s tretjega napredoval Hrvat Filip Jurišić (37) in mesto nižje potisnil Španca Joela Rodrigueza Pereza (40).

"Nisem zadovoljen z jadranjem v zadnjih dveh dneh"

"Zadnja dva dneva finala sta bila slaba. Nisem zadovoljen z jadranjem, prevečkrat sem se znašel na napačni strani regatnega polja. V vetru, ki spreminja smer za 30 stopinj in je podoben naši burji, se nisem najbolje znašel. Take napake so me stale preveč. Razlike med prvim in zadnjim so bile zelo velike in kljub dobremu jadranju v krmo nisi mogel veliko pridobiti, če si bil na napačni strani. Veliko je bilo menjav mest med plovi. Skušal bom izvleči pozitivne stvari iz te regate. V kvalifikacijah sem bil zelo uspešen, to je bil moj najboljši start v karieri, a mi v finalu ni steklo. Moral se bom s trenerjem pogovoriti o vsem skupaj, da ne bom ponavljal teh napak v Tokiu. A jutri je še ena regata in nanjo se bom čim bolje pripravil," je dejal Zelko.

