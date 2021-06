Zelko trenutno 16. na Nizozemskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborčan Žan Luka Zelko je nazadoval na 16. mesto po tretjem dnevu svetovnega pokala v jadralnem razredu laser, ki bo v Medembliku na Nizozemskem potekal do nedelje. Po prvem dnevu je bil potnik na olimpijske igre v Tokiu tretji, po drugem pa osmi, a le tri točke za vodilnim.

V petem plovu in prvem današnjem je bil Zelko 28., ta uvrstitev se mu kot najslabša črta iz skupnega seštevka, v šestem pa 20., kar je njegov drugi najnižji dosežek na tekmovanju in ima 44 točk. Pred tem je bil na 2., 5., 13. in 4. mestu.

Med 61 jadralci še naprej vodi Britanec Lorenzo Brando Chiavarini (15 točk), drugi je ostal Španec Joel Rodriguez Perez (16), na tretje pa je napredoval Hrvat Filip Jurišić (24).

