Zelko na SP z 48. napredoval na 31. mesto

Danes je ponovno pihal šibak veter med sedmimi in osmimi vozli, na regatnem polju pa je od včeraj ostalo še nekaj vala, tako da razmere niso bile najlažje. Zelko je jadral dobro, zaključil prvi plov na 10. mestu in drugega na 23. ter močno napredoval na lestvici.

"Zaradi zahtevnih razmer je bilo treba veliko delati s telesom. Danes sem se res dobro znašel, sploh v prvi regati sem imel zelo dober start, tudi prvo orco sem odjadral dobro in prišel na prvo privetrno bojo med prvimi desetimi, potem sem naredil malo napako v prvi krmi in nekaj izgubil, a še vseeno ostal spredaj in končal v deseterici. V drugem plovu je bilo malo bolj zahtevno, saj sem slabše startal in sem se moral reševati, a sem vseeno vesel, da sem uspel narediti solidno regato," je po današnjih uspešnih plovih dejal Mariborčan.

Po štirih dneh se je povsem premešal tudi vrstni red med najboljšimi. Vodstvo je danes prevzel Avstralec Tom Burton (27 točk), na drugo mesto je zdrsnil Novozelandec Sam Meech (33 točk), na tretjem je sedaj Nemec Philipp Bull (40 točk).

