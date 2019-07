Verderber in Planinšič domače jadralsko SP končala na 17. mestu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rok Verderber (desno) in Matej Planinšec sta poskrbela za najboljšo domač uvrstitev.

Rok Verderber (desno) in Matej Planinšec sta poskrbela za najboljšo domač uvrstitev. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Piranski zaliv je od torka do danes gostil mladinsko svetovno prvenstvo za jadralce v olimpijskem dvosedu 470. Končne odločitve so bile zaradi vetra znane prav po zadnji regati. Najboljša domača jadralca sta bila Rok Verderber in Matej Planinšič na 17. mestu.