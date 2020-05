"Če športnika ni na mizi, je težko je kaj opraviti"

Manualni terapevt in kmalu fizioterapevt Žan Rant Roos je že vrsto let nepogrešljivi član moške rokometne reprezentance, sodeluje pa tudi z nogometno četo Matjaža Keka.

Mize in ordinacije fizioterapevtov, manualnih terapevtov, maserjev zadnji mesec in pol bolj kot ne samevajo. O tem, kako je novi koronavirus ohromil njihovo delo, smo se pogovarjali z Žanom Rant Roosom, ki med drugim skrbi za člane nogometne in rokometne slovenske reprezentance ter z veseljem pogleduje proti ponedeljku, ko bo znova lahko opravljal svoje delo.

Če pandemija novega koronavirusa ne bi ohromila sveta, bi imel manualni terapevt in študent fizioterapije Žan Rant Roos te dni in tedne polne roke dela.

Z rokometno moško reprezentanco bi po prvotnem scenariju odkljukal olimpijske kvalifikacije v Berlinu, ki so prestavljene na marec 2021, imel v koledarju morda označene olimpijske igre Tokio 2020 z varovanci Ljubomirja Vranješa, z nogometno reprezentanco, v kateri deluje v strokovnem štabu selektorja Matjaža Keka, bi odšteval do domače prijateljske tekme s Portugalsko, v vmesnem času pa skrbel še za svoje stranke v ordinaciji Fizio-Šport v Škofji Loki.

A realnost je ubrala drugačno pot. Covid-19 je delo Škofjeločana, v rokah katerega se pogosto znajdejo športniki, v zadnjem mesecu in pol skoraj povsem ustavil.

Športnikom in preostalim strankam, pri njem pomoč poišče tudi eden najboljših vratarjev na svetu Jan Oblak, je v zadnjem mesecu in pol lahko pomagal le na daljavo.

"Ordinacijo v Škofji Loki smo morali sredi marca zapreti. Držali smo se ukrepov, tako da je bilo naše delo onemogočeno. Pri manualni terapiji je težko karkoli opraviti, če športnika ni na mizi," razlaga 29-letnik, ki tako prav veliko manevrskega prostora, kako v času ukrepov, sprejetih za zajezitev koronavirusa, pomagati strankam, ni imel. Je pa poskušal vsaj nekaj pomoči nuditi z videovsebinami prek sodobnih komunikacijskih kanalov.

"Tako mi kot naše stranke smo se morali sprijazniti, da stika ne smemo imeti, zato smo jim dali jasna navodila v obliki vaj. Te smo jim poslali prek videoposnetkov."

Čas za povečanje gibljivosti na hipomobilnih področjih telesa in uravnovešanje mišičnega neravnovesja

Kot pravi, se je v teh časih pogosto slišal z različnimi športniki. Med njimi je bil tudi nekdanji dolgoletni reprezentant Marko Bezjak, ki bo po operaciji rame v Nemčiji terapije po vrnitvi v Slovenijo nadaljeval pri našem sogovorniku. A tudi ljudem iz športnih krogov je lahko pomagal le na daljavo

Če pandemije novega koronavirusa ne bi bilo, bi se z rokometno reprezentanco pred dnevi vrnil z olimpijskih kvalifikacij v Berlinu. Morda z olimpijsko vozovnico v rokah. To bodo rokometaši po novem lovili marca 2021. Foto: osebni arhiv "Eno so treningi, za kar skrbijo kondicijski trenerji klubov, ki športnikom pošiljajo videotreninge za kondicijsko pripravo, jaz pa sem poskrbel, da je športnik kakšen trening v tednu namenil tudi boljši mobilnosti trupa. Pri tem govorim predvsem o izboljšani gibljivosti področja hipomobilnosti hrbtenice, medenice in kolkov. To obdobje je bilo idealno tudi za to, da se je športnik posvetil mišičnemu ravnovesju, saj v profesionalnem športu zaradi konstantnih in ponavljajočih se obremenitev prihaja do neravnovesja mišic v telesu," pripoveduje in opozarja, da je za športnike pred vrnitvijo v nadaljevanje sezone nujna dobra priprava.

"Ko se bodo športniki začeli vračati na igrišča, v dvorane, bo zanje najbolj pomemben del, da se bodo na preostanek prvenstva čim bolje pripravili. Nekaj je trenirati doma in teči po tekaški stezi, nekaj povsem drugega pa biti na igrišču, šprintati, spreminjati smer in poleg tega prejemati udarce nasprotnika."

Najpogostejše težave športnikov ob koncu sezone Nogometna reprezentanca bi se morala junija v Stožicah pomeriti s Portugalsko, a je pandemija novega koronavirusa odnesla tudi to tekmo. Foto: osebni arhiv "Glede na to, da bomo kmalu v mesecu maju, bi nogometaši in rokometaši zakorakali v zaključni, lahko bi rekli kar odločilni, mesec v njihovem športu, saj bi prehajali v zaključne boje v državnih prvenstvih in tudi v ligi prvakov. Za njimi bi bilo ogromno treningov in tekem, za seboj bi imeli praktično skoraj celotno sezono. Po tej se največ športnikov oglasi zaradi mišičnega neravnovesja in povečane hipomobilnosti v področju hrbtenice ter ostalih disfunkcij v telesu.”

Novopečeni očka, družina Rant Roos, je oktobra pozdravila prvega sina Lana, poskuša v koranakrizi najti tudi pozitivne plati.

"Glede na to, da imam doma šest mesecev starega sina Lana, lahko rečem, da je, če je že moralo priti do tega, prišlo v pravem času. Z ženo Vanjo nama ni prav nič dolgčas, Lan nama vsak dan znova popestri dan. Tako imam zdaj malo več časa zanj, saj so odpovedane mnoge reprezentančne akcije. Ta čas moramo čim bolj posvetiti družini in bližnjim, saj bo pozneje zagotovo manj časa," je na pozitivne plati zadnjega meseca in pol opomnil Žan.

V pričakovanju ponedeljka

Ob tem priznava, da se že veseli ponedeljka, 4. maja, ko bodo ob spoštovanju navodil in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje ponovno lahko odprli vrata salona v Škofji Loki.

"Res komaj čakamo ponedeljek, ko bomo z veseljem začeli delo. Že v preteklosti smo veliko pozornosti posvečali čistoči in razkuževanju. Mislim, da je to osnovna stvar pri našem delu. Zdaj bomo seveda poskrbeli še, da bosta v prostoru le dve osebi, obvezno bo nošenje mask in vse, kar sodi zraven," z navdušenjem odšteva ure od dneva, ko bo spet lahko "poprijel" za svoje delo.