Žalostna vest iz vrst slovenskega športa

Iz sveta parašporta prihaja žalostna novica. V 70. letu starosti je umrl slovenski parastrelec Franc Pinter – Ančo, je na družbenem omrežju Facebook sporočila njegova dolgoletna strelska trenerka in prijateljica Polona Sladič. Ančo je bil strelska legenda - kar osemkrat se je udeležil paraolimpijskih iger in se domov vrnil s štirimi kolajnami - in človek dobrega srca.

Franc Pinter Ančo je bil paraplegik od leta 1977, ko je utrpel poškodbe v prometni nesreči, je zapisano na spletni strani Brezovir.si. S parastrelstvom se je resno ukvarjal vse od leta 1986, s svojimi dosežki pa dosegel status legende, saj je več kot 30 let sooblikoval svetovni vrh parastrelstva.

Udeležil se je kar osmih paraolimpijskih iger in osvojil štiri medalje. V Atlanti (1996), Sydneyu (2000) in Atenah (2004) je osvojil srebrno kolajno, v Pekingu leta 2008 pa bronasto. Bil je svetovni in evropski prvak v streljanju z zračno puško stoje ter evropski prvak v streljanju z malokalibrsko puško.

Ančo ni bil samo velik športnik, ampak tudi človek z veliko začetnico. Ko je na paraolimpijskih igrah v Londonu leta 2012 njegovemu reprezentančnemu kolegu Frančku Gorazdu Tiršku na prvi tekmi odpovedala puška, mu je prav Ančo z deli svojega strelskega orožja pomagal pripraviti novo puško, ki je Tiršku prinesla srebrno olimpijsko medaljo.

Franc Pinter Ančo bi 24. decembra letos praznoval 70. rojstni dan.