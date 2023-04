Zala Trtnik v Kairu do sedmega mesta

Drugo mesto je pripadlo še eni Italijanki Giorgii Villa (14,200), tretje pa Belgijki Eriki Pinxten (13,233).

Sedemnajstletna Trtnik je imela že v kvalifikacijah sedmo oceno med 33 tekmovalkami, kot sedma pa je nastopila tudi v današnjem finalu najboljše osmerice. Prehitela je eno tekmico in zabeležila drugi najboljši izid to sezono svetovnega pokala za slovensko reprezentanco.

Lucija Hribar je bila namreč na uvodni tekmi v Cottbusu prav tako na dvovišinski bradlji četrta.

Trtnik bo v Kairu nastopila tudi v nedeljo, ko bo ob 13. uri na vrsti finale na gredi. V kvalifikacijah je imela osmi izid. Lucija Hribar je bila v kvalifikacijah v Kairu tako na dvovišinski bradlji kot gredi 14.

Poleg Trtnik in Hribar so v Kairu Slovenijo zastopali še Kevin George Buckley, Anže Hribar in Luka Bojanc, ki pa se na svojih orodjih niso približali najboljši osmerici in nastopu v današnjih in nedeljskih finalih.

Sledi svetovni izziv

Tekmovanje v Kairu je zadnje v sklopu svetovnega pokala, pred tem so telovadci nastopali še v Cottbusu, Dohi in Bakuju. Od konca maja do sredi septembra bo nato na vrsti še šest tekem pokala svetovnega izziva.

Svetovno prvenstvo bo med 30. septembrom in 8. oktobrom v Antwerpnu, evropsko pa je bilo sredi aprila v Antalyji.