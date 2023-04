Zala Trtnik tudi drugi dan kvalifikacij v Kairu do finala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska telovadka Zala Trtnik se je tudi drugi dan kvalifikacij tekme za svetovni pokal v gimnastiki v Kairu uvrstila v finale. To ji je uspelo na gredi, potem ko je zabeležila osmi izid. V četrtek je bila uspešna že v kvalifikacijah na dvovišinski bradlji in se v sobotni finale uvrstila kot sedma.

Zala Trtnik je najprej nastopila na parterju in zasedla 27. mesto z oceno 11,066. Najboljša je bila Američanka Joscelyn Roberson s 14,066.

Bolj uspešna je bila na gredi in si zagotovila še nedeljski finale na tem orodju, potem ko je za svojo sestavo prejela oceno 12,233. Najboljši dosežek je uspel Italijanki Asii D'Amato s 13,433. Druga je bila Norvežanka Maria Tronrud (13,033), tretja pa Robersonova z 12,833.

Druga slovenska predstavnica na gredi Lucija Hribar je bila 14. z oceno 11,566 točke. Hribarjeva je bila na dvovišinski bradlji v četrtkovih kvalifikacijah prav tako 14.

Sedemnajstletna Zala Trtnik bo v soboto popoldne nastopila v finalu na dvovišinski bradlji, kjer je imela v četrtek v kvalifikacijah sedmi izid. V nedeljo popoldne jo nato čaka še nastop na gredi.

To sezono je v finalu v Cottbusu na prvi postaji svetovnega pokala nastopila Lucija Hribar, ki je bila na dvovišinski bradlji četrta.

Na delu tudi Buckley in Hribar

Danes sta v kvalifikacijah na drogu nastopila tudi dva Slovenca, Kevin George Buckley in Anže Hribar. Slednji je bil 27. z oceno 12,133, medtem ko je bil Buckley 29. z 11,733 točke.

V četrtek je bil Buckley na konju z ročaji 25., Hribar je bil 27. na krogih ter 39. na parterju, medtem ko je bil Luka Bojanc na krogih 18.

Tekmovanje v Kairu je sicer zadnje v sklopu svetovnega pokala, pred tem so telovadci nastopali še v Cottbusu, Dohi in Bakuju. Od konca maja do sredi septembra bo nato na vrsti še šest tekem pokala svetovnega izziva.

Svetovno prvenstvo bo med 30. septembrom in 8. oktobrom v Antwerpnu, evropsko pa je bilo sredi aprila v Antalyi.

