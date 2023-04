Zala Trtnik v Kairu do finala na dvovišinski bradlji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sedemnajstletna Zala Trtnik je nastopila kot predzadnja med 33 tekmovalkami ter si sobotni nastop zagotovila kljub izvedbi, ki je imela za pol točke manjšo težavnost (4,500) od ostalih finalistk. Je pa zato za samo izvedbo prejela 8,100 točke in zanesljivo pristala med osmimi najboljšimi.

To je v tej sezoni svetovnega pokala v Cottbusu na dvovišinski bradlji na začetku sezone uspelo tudi Luciji Hribar, ki je bila takrat v finalu četrta.

Prvo mesto je v današnjih kvalifikacijah pripadlo Italijanki Alice D'Amato z oceno 14,466. Njena rojakinja Giorgia Villa je bila druga s 14,033, tretje mesto pa je zasedla Jelizaveta Hubareva iz Ukrajine (13,233).

Trtnikova in Hribarjeva bosta nastopili tudi v petkovem delu kvalifikacij. Prva bo nastopila še na gredi in parterju, druga pa zgolj na gredi.

Moški del brez finala

Moški del reprezentance je ostal brez finalnega nastopa. Na krogih je bil med 28 tekmovalci najboljši Azerbajdžanec Nikita Simonov s 14,866 točke. Luka Bojanc je poskrbel za najboljšo slovensko uvrstitev, potem ko je s 13,400 na 18. mestu za finalom zaostal 0,633 točke. Anžetu Hribarju se je nastop ponesrečil, zasedel je zadnje, 27. mesto, z oceno 11,433.

Na konju z ročaji je Kevin George Buckley prejel oceno 12,666, kar je zadoščalo za 25. mesto med 41 tekmovalci. Najboljši v kvalifikacijah je bil Kazahstanec Nariman Kurbanov s 14,700.

Na parterju je od Slovencev nastopil Hribar in z 10,566 med 40 nastopajočimi prehitel enega tekmeca. Najboljši je bil Irec Eamon Montgomery s 13,700 točke.

Drugi kvalifikacijski dan bosta na drogu od Slovencev nastopila Buckley in Hribar.

Finalni boji po orodjih bodo na vrsti v soboto in nedeljo.

Tekmovanje v Kairu je sicer zadnje v sklopu svetovnega pokala, pred tem so telovadci nastopali še v Cottbusu, Dohi in Bakuju. Od konca maja do sredi septembra bo nato na vrsti še šest tekem svetovnega izziva.

Svetovno prvenstvo bo med 30. septembrom in 8. oktobrom v Antwerpnu, evropsko pa je bilo sredi aprila v Antalyi.

Preberite še: