Zakrajšek zadnji dan SP do 5. mesta

"Mislim, da je to nekje v pričakovanjih. Zadovoljen sem, ker je bila to moja najboljša taktična tekma, čeprav sem že bil na stopničkah v preteklosti. Vseeno, hitrosti so take, da mi v ciljnem sprintu ni uspelo nikogar prehiteti, da bi bil v igri za medaljo. Sem pa uspel toliko pospešiti, da me ni prehitel tekmovalec za mano. Je pa to dokaz, da je bila cela sezona dobra. Če od tu naprej gradim, bom užival celo zimo in naslednjo sezono," je po tekmi povedal Zakrajšek.

Zmagal je Belorus Aleh Jurenia.

Na prvenstvu sta sicer z dvema odličjema, srebrom in bronom, ter izpolnjeno olimpijsko normo razveselili kajakašici Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman.

Preberite še: