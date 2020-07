Zagreb potrdil pričakovanja v veslaškem taboru

"Zelo dobro sliko o pripravljenosti smo dobili že na testiranjih po rahljanju ukrepov koronakrize. Veslači pa so to zdaj potrdili tudi na regati na Bledu in v Zagrebu. Generalno so res vsi pokazali najmanj to, kar smo od njih pričakovali. Vidi se konstanten napredek, pred glavnimi tekmami sezone pa seveda vsem še malo manjka," pravi Iztok Čop, ki obenem opozarja, da z izjemo Hrvata posadke še niso na nivoju, da bi res konkurirale v članski konkurenci za medalje, a kot pravi, imajo tekmovalci izredno voljo in delajo v zelo dobrem ozračju.

Napredujejo tudi preostali

Ob Rajku Hrvatu je Čop v članski konkurenci opozoril še na lep napredek dvojca Miha Aljančič/Aleš Jalen ter Izolčanke Nine Kostanjšek.

"Čakajo nas sklepne priprave, piljenje forme in upam, da tudi še kakšna testna tekma," pravi Iztok Čop. Foto: Vid Ponikvar

V kategoriji do 23 let sta velik skok naprej naredila Mariborčana Nik Krebs in Jure Čas v dvojcu brez krmarja. "Napredujeta iz tekme v tekmo," tako Čop, ki ga navdušuje tudi Izak Žvegelj, sin njegovega nekdanjega soveslača iz začetka 90. let Denisa Žveglja, s katerim sta skupaj posegla po odličju tako na svetovnem prvenstvu kot na olimpijskih igrah. "V zadnjem obdobju res izredno hitro napreduje in to tako v skifu kot tudi v dvojcu."

Na EP tudi s četverci

V mladinski konkurenci ima Slovenija močna dvojna dvojcu v ženski in moški konkurenci, Čop pa za letošnje evropsko prvenstvo napoveduje tudi sestavo četvercev.

"Zdaj imamo glede na kategorije devet do 14 tednov časa do EP. Upam, da bodo prvenstva res izvedena, saj je to za tekmovalce izredno pomembno. Čakajo nas sklepne priprave, piljenje forme in upam, da tudi še kakšna testna tekma," še pravi Čop, ki upa, da se bo morda našel ustrezen termin regate na Madžarskem.

