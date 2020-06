Hrvat naredil, kar si je zamislil, in suvereno zmagal

Hrvat je prepričljivo vodil že na polovici proge, a ni smel popuščati vse do cilja, saj so se za preostali mesti na stopničkah ogorčeno borili Mariborčan Nik Krebs ter Blejca Miha Aljančič in Izak Žvegelj. Žvegelj, najmlajši med njimi, ki že študira v ZDA in sin nosilca prve olimpijske kolajne za Slovenijo iz Barcelone 1992 Denisa Žveglja, je na koncu potegnil najkrajšo.

Zmaga Hrvata v ospredju ni bila ogrožena, imel je štiri sekunde in več prednosti pred tekmeci, vseeno pa se je moral za uspeh vsaj potruditi.

Na EP se želi vrniti med dobitniki kolajn

"Končno se je začelo. Prejšnji teden sem zmagal na daljinski regati v Zagrebu, danes tukaj na prvi na dva kilometra. Seveda je še veliko rezerve v hitrosti, a naredil sem, kar sem si zastavil in suvereno zmagal," je po tekmi povedal Hrvat, ki upa, da bo opravljeno lahko pokazal oktobra na evropskem prvenstvu v Poznanju.

"Moj cilj je, da se na EP vrnem med dobitniki kolajn, če me ne bo spet kam vrgla kakšna bolezen. Upam, da bodo v prihodnjih dneh to tekmo tudi potrdili," o ciljih za sezono 2020 pravi Hrvat. Koronakriza ga niti ni zelo zmotila, manjkajo sicer tekme in običajni koledarji, a z motivacijo za delo nima težav. "Tega nisem imel nikoli. Tako ali tako sem hendikipiran v primerjavi z drugimi veslači v Sloveniji. Celo življenje veslam na 300 metrih v izolski marini, če le malo zapiha, in nekako sem vajen nekaj slabših pogojev dela."

Med mladinkami izstopala Ruby Čop

Med mladinkami vse bolj izstopa Ruby Čop, hči zlatega olimpijca in selektorja slovenskih veslačev Iztoka Čopa. Z velikim naskokom je na domači progi ugnala Nejo Tepeš, ki vesla za Argo Izolo in klubsko tekmico Elo Bajec.

Med mladinci so Blejci zasedli prva tri mesta. Najboljši je bil Semjon Kravčuk pred Jako Vovkom in Timotejem Vukovićem.

V ženski kategoriji sta v skifu nastopili le dve veslačici. Nina Kostanjšek iz izolskega Arga je bila prepričljivo boljša od Madeleine Whybrow, ki nastopa za koprski klub.

Veslače na Bledu v nedeljo čaka še reprezentančni trening in preizkušanje posadk za jesenska evropska prvenstva v različnih starostnih kategorijah. Naslednja regata jih čaka čez tri tedne v Zagrebu.

