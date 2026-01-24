Na svetovnem prvenstvu ILCA do 21 let, ki se je danes končalo v Lanzaroteju na Kanarskih otokih, je Luka Zabukovec osvojil srebrno medaljo, so sporočili iz Jadralne zveze Slovenije.

V konkurenci 96 jadralcev iz 33 držav v olimpijskem razredu ILCA 7 je bil tudi Luka Zabukovec, ki je tekmovanje končal s srebrno kolajno.

Foto: Guliverimage

Že kvalifikacije je končal na vodilnem mestu. Nestabilne vetrovne razmere na Lanzaroteju so poskrbele za napete regate, nihanja v rezultatih in napetost vse do zadnjega plova. V finalnih plovih je z enakim številom točk kot tedaj vodilni imel v rokah stopničke, danes, ko je po prvem plovu prevzel skupno vodstvo, pa ga je prav v zadnji regati prehitel italijanski jadralec Antonio Pascali, ki je na koncu osvojil tudi naslov svetovnega prvaka. Na tretje mesto se je prebil poljski jadralec Filip Olszewski.

Vsak dan so imeli vsaj 20 vozlov vetra

"Slovenija ima medaljo! Teden je bil dolg, vleklo se je, vsak dan smo imeli vsaj 20 vozlov vetra, zato je bilo zelo naporno. Boril sem se do konca in dal vse od sebe, ter pristal, že šestič zaporedoma, na drugem mestu. Upal sem na več, ker sem imel zelo dobre možnosti osvojiti zlato medaljo, a sem s tem seveda zelo zadovoljen," je za jadralno zvezo dejal Zabukovec.

Foto: Guliverimage

Vrhunec letošnje sezone bo za Zabukovca mladinsko evropsko prvenstvo oktobra v Turčiji, pred tem pa bo tekmoval še na članskem EP.