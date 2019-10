Za vedno se je poslovila Lucija Mlinarič

Primorsko kotalkarico Lucijo Mlinarič je bolezen prvič poskusila ustaviti na vrhuncu kariere. Takrat je zahrbtno bolezen premagala. Še več, vrnila se je v šport in na evropskem prvenstvu v umetnostnem kotalkanju osvojila dve zlati medalji.

A se je bolezen na žalost vrnila in tokratnega boja, kot poroča 24ur.com, z njo ni dobila.

Izjave Lucije Mlinarič, ko se je prvič borila z boleznijo

"Mislim, da bi vsi lažje živeli, če bi vsak povedal en promil svojih težav."

"Če nekaj tiščiš v sebi, je težko."

"Če si odkrit do sebe, si lahko odkrit tudi do drugih. In če nisi odkrit do drugih, tudi do samega sebe ne moreš biti."

"Rak je vedno pogostejša bolezen. Mislim, da je prav, da se ljudi osvešča o njej, da se o njej govori čim več."