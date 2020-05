Woods, Mickelson, Brady in Manning zbrali 20 milijonov dolarjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nastopila sta tudi velikana golfa Tiger Woods in Phil Mickelson.

Nastopila sta tudi velikana golfa Tiger Woods in Phil Mickelson. Foto: Getty Images

Golfsko igrišče v Hobe Soundu na Floridi je bilo v noči na ponedeljek prizorišče odmevnega športno-humanitarnega dogodka. Na njem sta nastopila velikana golfa Tiger Woods in Phil Mickelson ter velikana ameriškega nogometa Tom Brady in Peyton Manning, ki so v dobrodelne namene zbrali več kot 20 milijonov ameriških dolarjev.

Na imenitnem dogodku pod naslovom "Dvoboj: Prvaki za dobrodelnost" - podoben humanitarni turnir so lani priredili tudi v Las Vegasu - sta se Woods in Manning pomerila z Mickelsonom in Bradyjem.

Izid dvoboja v režiji dveh najbolj vznemirljivih golfistov na svetu - Woods je doslej osvojil 15, Mickelson pa pet turnirjev serije major - ter dveh legendarnih podajalcev ameriškega nogometa - Brady je še vedno aktiven in je letos iz New England Patriots po šestih zmagoslavjih na super bowlu prestopil v ekipo Tampa Bay Buccaneers, medtem ko se je dvakratni zmagovalec superbowla Manning upokojil leta 2015 - ni bil v ospredju, pač pa dobrodelnost in zbiranje sredstev za pomoč različnim organizacijam, ki se bojujejo proti novemu koronavirusa.

Od marca prekinjena sezona v golfu naj bi se nadaljevala 11. junija, ko je načrtovan turnir PGA v Fort Worthu v ameriški zvezni državi Teksas.

Preberite še: