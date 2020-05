Zvezdniki golfa v kratkih hlačah zbrali pet milijonov evrov

Tekmovanje je potekalo v zelo neobičajnih pogojih. Na igrišču so bili le štirje golfisti, na eni strani prvi in peti s svetovne lestvice, Rory McIlroy iz Severne Irske in Američan Dustin Johnson, na drugi pa domači ljubljenec Rickie Fowler in manj znani Matthew Wolff.

Po razigravanju oziroma dodatni igri sta zmagala favorita, se pravi dvojica McIlroy/Johnson, glavni namen predstave pa je bilo zbiranje finančnih sredstev za pomoč zdravstvenim delavcem v ZDA.

Tekmovanje je potekalo brez nosačev palic. Foto: Reuters

Golfisti, ki so igrali v kratkih hlačah, kar sicer pri profesionalcih ni običajno, ter bili brez nosačev palic oziroma "caddyjev", so prispevali nekaj več kot tri milijone dolarjev, preostanek pa so zbrali televizijski gledalci z donacijami.

V prenos dvoboja, ki si ga je bilo mogoče ogledati na številnih televizijskih postajah, med drugim tudi v Sloveniji, so se oglasile številne znane osebnosti. Med njimi predsednik ZDA Donald Trump, filmski zvezdnik Bill Murray in drugi golfist sveta Španec Jon Rahm, še poroča STA.