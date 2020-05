Golf spektakel, ki bo prinesel milijone za dobrodelne namene

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tiger Woods/Peyton Manning - Phil Mickelson/Tom Brady in 10 milijonov dolarjev

Golf je zaradi fizične distance med tekmovalci eden od najbolj varnih športov v času pandemije, zato se med prvimi vrača v tekmovalne okvire. Zaenkrat zgolj v dobrodelne namene, a zato v spektakularni obliki. 25. maja se bodo na Floridi med seboj udarili Tiger Woods, Phil Mickelson, Peyton Manning in Tom Brady.

Dva od najboljših golfistov zadnjih desetletji ter dva najboljša podajalce v zgodovini ameriškega nogometa bodo zbirali denar za pomoč različnim organizacijam, ki se bojujejo proti novemu koronavirusa.

Za začetek bodo omenjeni štirje ter medijski konglomerat WarnerMedia prispevali deset milijonov dolarjev, gledalci pred televizijskimi ekrani pa bodo lahko dodali svoj delež.

Dvoboj, ki nosi ime 'The Match: Champions for Charity' (Dvoboj: Prvaki za dobrodelnost), bodo istočasno v živo prenašale kar štiri televizijske postaje - TBS, TNT, TruTV in Headline News, vsi štirje udeleženci pa bodo imeli na sebi mikrofone, tako da bodo lahko gledalci slišali vsako njihovo besedo ali komentar. Prenos se bo začel ob 21. uri po slovenskem času.

Tiger Woods bo igral skupaj s Peytonom Manningom, Phil Mickelson pa s Tomom Bradyjem. Na prvih devetih luknjah se bodo merili v igri 'najboljša žoga', kar pomeni, da se bo na vsaki luknji štel le boljši rezultat dvojice, na drugih devetih igralnih poljih pa se bosta igralca izmenjavala pri udarcih.