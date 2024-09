Vsi slovenski kanuisti napredovali v sobotni polfinale

Ta bi bila uvrščena višje, če med boljšimi tekmovalci ne bi bila ena redkih, ki sta si prislužila dve sekundi kazni za dotik vratc.

Pri dekletih se je v sobotni polfinale Alja Kozorog uvrstila z osmim, Eva Alina Hočevar z 19. Lea Novak pa s 25. časom.

Tako pri moških, pri katerih je bil v kvalifikacijah najhitrejši Francoz Jules Bernardet, kot pri ženskah, med katerimi je najhitrejši čas zabeležila Slovakinja Emanuela Luknareva, se je v polfinale uvrstilo 30 najboljših.

Iz Mednarodne kajakaške zveze so sporočili, da so rahlo spremenili spored. Polfinalne in finalne vožnje kajakašic in kajakašev so iz danes prestavili na soboto popoldne. Ob 10. uri se bo začel polfinalni del za kanuistke in kanuiste, ki bodo v finalu startali ob 11.30, kajakašice in kajakaši pa bodo s polfinalnimi nastopi začeli ob 14.15. Finalni del se bo začel ob 15.50.

