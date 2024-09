Po več kot treh mesecih se bo v četrtek nadaljeval svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. Po Augsburgu, Pragi in Krakovu bo četrta od petih tekem v italijanski Ivrei, doslej srečnemu kraju predvsem za Petra Kauzerja in Evo Terčelj, ki sta tu leta 2021 na evropskem prvenstvu osvojila odličje.

Za slovensko reprezentanco bosta zadnji tekmi svetovnega pokala po stresnih olimpijskih igrah lepa priložnost, da dokaže, da so bile lastne in tudi napake sodnikov posledica nesrečnih okoliščin. Kar nekaj slovenskih tekmovalcev se v svetovnem pokalu bori za visoka mesta, kolajne so dosegljive skoraj v vseh disciplinah.

Žiga Lin Hočevar je trenutno v najboljšem položaju

V najboljšem položaju so kanuisti. Žiga Lin Hočevar, mladi up, je letos izpolnil vse cilje, v bistvu jih je celo precej presegel, predvsem zaradi rezultatov v članski kategoriji. V Tacnu je postal evropski prvak, zmagal je tudi na tekmi v Augsburgu, tako da zadnji dve tekmi pričakuje na visokem tretjem mestu.

Benjamin Savšek Foto: Anže Malovrh/STA

Kako je sodniško napako prebolel Savšek?

Velik motiv bo imel zagotovo tudi branilec naslova zmagovalca svetovnega prvaka Luka Božič, ki tako kot Hočevar ni nastopil na olimpijskih igrah, je pa trenutno na petem mestu v skupnem seštevku. Zanimivo bo videti, kako je sodniško napako v Parizu prebolel Benjamin Savšek, ki je v skupnem seštevku deseti, tekmoval pa je le na dveh tekmah, v Prago na zadnjo tekmo pred olimpijskimi igrami namreč ni potoval.

Pomanjkanje želje pri njem zagotovo ni težava, saj ves čas kariere neuspešno lovi skupno zmago v svetovnem pokalu, doslej je bil že nekajkrat blizu, vedno pa mu je zmanjkala kakšna točka. Trenutno jih ima 87 z dobrimi nastopi, za vodilnim Slovakom Matejem Benušem zaostaja 54 točk, in z nekaj sreče se zagotovo še lahko vmeša v boj za sam vrh. Hočevar za vodilnim zaostaja 13, Božič pa 31 točk.

Lan Tominc se je v letošnji sezoni dobro odrezal. Foto: Damiano Benedetto

Dobro stoji tudi Lan Tominc

V podobnem položaju kot Savšek je tudi drugi osmoljenec Pariza Kauzer. V skupnem seštevku je s tekmo manj trenutno na sedmem mestu, za vodilnim Francozom Anatolejem Delassousom pa zaostaja 24 točk. Dobro stoji tudi Lan Tominc, ki je osmi, veliko pa na 15. mestu ne zaostaja niti Žiga Lin Hočevar.

Težje se bodo do kolajn v skupnem seštevku slaloma prebila dekleta. Med kajakašicami je trenutno na sedmem mestu najboljša Ajda Novak, Eva Terčelj pa kar precej zaostaja, je pa tretja v seštevku kajakaškega krosa (Tine Kancler je med kajakaši osmi). Slovenskih kanuistk pa v skupnem seštevku na visokih mestih ni.