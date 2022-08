Vodje triatlona določili politiko transspolnosti

Pravila so sprejeli le mesec po tem, ko je britanski triatlon transspolnim ženskam prepovedal tekmovati v ženski kategoriji, dovolil pa jim nastopati v novi, odprti kategoriji. Enako so že storile tudi Mednarodna plavalna zveza (Fina) in nekatere druge zveze.

"Za tekmovanje v ženski kategoriji na elitni ali starostni triatlonski tekmi mora transspolni športnik dokazati, da je bila koncentracija testosterona v športnikovem serumu najmanj 24 mesecev neprekinjeno nižja od 2,5 nmol/l. Prav tako mora preteči vsaj 48 mesecev, odkar je transspolni športnik tekmoval kot moški na katerem koli športnem tekmovanju," so zapisali v sporočilu za javnost.

Svetovna triatlonska pravila bodo začela veljati čez 30 dni.

Predsednica Svetovnega triatlona in članica MOK Marisol Casado je dejala, da njihova politika kaže, da dajejo prednost načelu pravičnosti: "Naša pravila so popolnoma usklajena s priporočili Mednarodnega olimpijskega komiteja in so podobna tistim, ki so jih v zadnjih mesecih izdelale druge mednarodne zveze. Seveda pa bomo spremljali položaj in razvoj te politike in smo odprti, da jo pregledamo in o njej razpravljamo. Moramo biti prilagodljivi."