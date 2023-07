Vodišek zaradi padca predčasno končal olimpijski test

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovni in evropski prvak v formuli kite, koprski jadralec Toni Vodišek, je predčasno končal predolimpijsko testno regato na morju pred Marseillom, kjer bo naslednjo leto eden od favoritov za olimpijsko kolajno.

Toni Vodišek je padel v ponedeljek na četrti regati, torkov zdravniški pregled pa je potrdil, da ni staknil resnejše poškodbe. Vseeno se je tekmovalec po posvetu z ekipo odločil zaključiti nastope.

"Toni je prvo regato končal na tretjem mestu, v naslednji je zmagal, tretjo pa po dotiku s strani sotekmovalca zaključil na 11. mestu. V četrtem plovu je v vožnji z vetrom šel na polno, foil je "zaventiliral" in padel je pri hitrosti 34 vozlov, pri tem pa močno udaril z glavo v vodo. Prekinil je plov, a se vseeno odločil startati tudi v naslednjem, odjadral je več kot polovico regate, potem pa zaradi nezmožnosti skoncentriranja na vožnjo odstopil. Pregled pri zdravniku je pokazal, da ni šlo za resnejšo poškodbo, vseeno pa so mu svetovali, naj v naslednjih dneh počiva," je iz Francije sporočil njegov trener in oče Rajko Vodišek.