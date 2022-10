Vodišek na EP že osvojil odličje, lesk določen v nedeljo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koprčan Toni Vodišek, slovenski predstavnik na odprtem evropskem prvenstvu formule kite v grškem Nafpaktosu, je po predzadnjem dnevu tekmovanja drugi in je že osvojil odličje. Lesk bo znan v nedeljo, ko bo najboljša četverica odločala o končni razvrstitvi na vrhu. Vodi Maximilian Maeder iz Singapurja, ki pa se meri le v odprti konkurenci.

Maximilian Maeder je zmagal na odprtem EP tudi lani v Franciji. Ima 16 točk. Na drugo mesto je s četrtega pred zadnjim dnevom letošnjega prvenstva stare celine v Grčiji prišel Toni Vodišek, ki je tako s 27 točkami najboljši Evropejec. V zadnjih finalnih plovih je bil 10., 7., 4., 1., 1. in 5.

Tretji je Italijan Riccardo Pianosi s 27 točkami, četrti pa Francoz Benoit Gomez, ki ima 30 točk. Slednja se bosta v nedeljo še z nekaj tekmeci najprej pomerila v polfinalu. Ta bo dal še dva finalista, ki bosta tekmovala poleg Vodiška in Maederja.

"Predali se ne bomo"

"Borili smo se naprej, imeli smo štiri in nato še dve regati. Toni je dobro nastopil in gre v finale z eno zmago, Singapurec ima dve. Še dva se jima bosta pridružila iz jutrišnjih dveh polfinalnih obračunov. Finale bo nato ob 14.40. Medaljo v konkurenci za EP že imamo, med četverico v finalu bo namreč še Maeder. Predali se ne bomo, skušali bomo čim več iztržiti," je sporočil Rajko Vodišek, trener in oče Tonija.

V ženski konkurenci je Tonijeva sestra Marina pridobila dve mesti in je na skupnem 36. mestu.

