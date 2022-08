Vodišek testiral progo za olimpijske kvalifikacije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kajtar Toni Vodišek je na regati v Scheveningnu na Nizozemskem osvojil 10. mesto na tridnevni testni regati za novi olimpijski jadralni razred formula kite. Prav na tem prizorišču se bodo jadralci med 10. in 20. avgustom prihodnje leto prvič potegovali za uvrstitev na olimpijske igre v Parizu 2024.

Slovenski reprezentant je po težavah s strganim kajtom drugi dan tekmovanja pokazal zelo dobre predstave. S svojimi dosežki, če bi jih bo prihodnje leto ponovil, bi si že zagotovil olimpijski nastop.

Prvi dan je Vodišek končal v vodstvu z dvema zmagama in enim drugim mestom. Drugi dan je startal odlično in prek ciljne črte prišel na drugem mestu, v naslednjih treh plovih pa zaradi strganega kajta ni več sodeloval in dan končal na skupno 12. mestu.

Zadnji dan je nato nastopil z drugim, večjim kajtom ter z uvrstitvami na 3., 23., 8., 16. mesto v zadnjih štirih plovih pridobil še dve mesti ter testno regato zaključil na skupno 10. mestu. Zmagal je Singapurec Maximilian Meader.

"Na testni regati smo se veliko naučili. Čeprav ni bilo najbolje, smo spoznali svoje napake, ki jih bomo odpravili ter poskrbeli, da se ne ponovijo. Na koncu dneva sem še vedno notri - če bi bilo sedaj naslednje leto, bi bil že kvalificiran, kar pa tudi ni slabo," je po tekmi povedal Vodišek.

Letošnja testna regata jadralcem predstavlja pomembno spoznavanje prizorišča in pogojev, saj gre za prvi preizkus za nastop na enem najpomembnejših dogodkov olimpijskega cikla. Svetovno prvenstvo v jadranju, ki poteka le enkrat na štiri leta, pripravlja najboljše jadralce na svetu za nastop na olimpijskih igrah, ki bodo sledile leto kasneje v Parizu.

Testne regate za olimpijske razrede ilca 6 in ilca 7 so na sporedu med 7. in 18. septembrom.

