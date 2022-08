Mlada slovenska jadralca na MSP tik za kolajnami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Martin Fras in Mija Škerlavaj sta na mladinskem svetovnem prvenstvu v jadranju na Blatnem jezeru osvojila četrto mesto v razredu 470. Foto: Jadralna zveza Slovenije

"Po sobotnem brezvetrju smo imeli danes srednji veter in regata za medalje je bila zelo napeta. Naša jadralca sta pritisk zdržala, dobro startala in končala kot četrta v konkurenci U21 in 11. skupno. Zelo smo zadovoljni," je po tekmi povedal trener Gorazd Fras.

Foto: Jadralna zveza Slovenije

V Vilamouri na Portugalskem pa se končalo mladinsko svetovno prvenstvo za razred ilca 4. Najvišje se je uvrstila Alenka Valenčič na 13. mesto, Zala Vidmar je bila 81., Tarin Pečar je odjadrala za 85. mesto. Med fanti je navišje posegel Svit Dujmovič Šterpin na 29. mesto, Peter Koprivec je bil 139.

