Vodišek drugi na tekmi svetovne serije v Italiji

V finalnem plovu za medalje sta se prvima dvema iz kvalifikacijske serije, Taradinu in Vodišku, pridružila še zmagovalca obeh polfinalnih flot, Italijana Lorenzo Boschetti in Riccardo Pianosi. Vse od začetka je v finalnem plovu Vodišek odlično vozil in vodil, v zadnji stranici z vetrom pa ga je tik pred ciljem prehitel Ciprčan.

"Končal sem na drugem mestu. Zadnji dan je bil zelo dober, finalni plov se je izšel v redu, vseskozi sem vodil, na koncu mi je tekmec izsilil prednost in načeloma bi lahko tudi protestiral, ampak nismo še na olimpijskih igrah. Jutri se vračam domov, potem pa naprej v Scheveningen," je po tekmi zadovoljen povedal slovenski jadralec,

Za Vodiška bo nastop v Scheveningnu zelo pomemben, saj se bodo tukaj prihodnje leto prvič delile olimpijske vozovnice v tem jadralskem razredu.

Letos bosta na sporedu še dve tekmi svetovne serije. Prva bo od 30.novembra do 4.decembra na Kanarskih otokih v Španiji ter druga od 13. do 18. decembra v Savdski Arabiji.

