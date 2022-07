Vodišek v finale z odličnim izhodiščem

Toni Vodišek je zadnji kvalifikacijski dan začel v rumeni majici vodilnega na tekmi svetovne serije razreda formula kite v Gizzeriji na jugu Italije, v petih današnjih plovih pa smo imeli možnost spremljati napeto dvobojevanje vrhunskih kajtarjev, ki so si bili v ospredju zelo blizu, prav takšni pa so bili tudi rezultati.

Z današnjimi uvrstitvami na 3,2,3, DNF (ni končal), 1 je naš najboljši kajtar Toni Vodišek s skupno 26 točkami končal na 2. mestu, z le 3 točkami razlike do prvega mestu, kjer je kvalifikacije zaključil Ciprčan Denis Taradin s 23 točkami, oba pa sta se med 96 vrhunskimi tekmovalci uvrstila neposredno v jutrišnji finalni plov za medalje.

"V 'koprskem' vetru mi ne sežejo do kolen"

"V prvem plovu smo si bili zelo blizu in sem končal tretji. V drugem plovu smo bili v ospredju trije, nato sva z Denisom še tretjega pustila zadaj in sem končal drugi. V tretjem plovu se je veter nekoliko dvignil, v ospredju je bil Francoz z malo manjšim padalom, za drugo mesto pa sva se borila z Denisom - to je bila odlična tekma, pravi match race, zelo v redu in zelo naporno, na koncu je bil pred menoj za pol metra. V četrtem plovu smo dobro štartali, potem sem malo padel, izgubil nekaj mest, kasneje sem se moral umikati in spremeniti vožnjo, še vedno sem bil nekje okrog 15 mesta, nato pa sem na stranici z vetrom nekaj zadel na vodi ter izgubil še nekaj mest, tako da sem ze odločil, da zaključim to regato predčasno, saj sem vedel, da imam to možnost. Nato pa sem imel v zadnjem plovu zelo dober štart, bilo je tudi malo manj vetra in sem gladko vse prehitel. Na splošno bi po tej regati lahko rekel, da me malo manjka v močnejšem vetru, v našem domačem 'koprskem' vetru pa mi ne sežejo do kolen," je povedal Toni Vodišek, ki je s fantastično zmago v zadnjem plovu, ko je tekmece pustil kar 300 metrov za seboj, sklenil finalno serijo v velikem slogu.

Možnost boja za medalje dobi jutri v finalnem delu deset najboljših kajtarjev, osem jih pred tem opravi še polfinale, prva dva iz kvalifikacijske serije pa se uvrstita neposredno v finalni plov, pri čemer prvi prenese dve zmagi, drugi pa eno. V finalnem plovu za medalje se bosta jutri Toniju Vodišku in Denisu Taradinu tako pridružila še zmagovalca obeh polfinalnih flot.

