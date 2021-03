Vedenejeva za konec v finalih peta in šesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusinja Jekaterina Vedenejeva, ki v ritmični gimnastiki zastopa slovensko reprezentanco, je v mnogoboju svetovnega pokala v Sofiji, kvalifikacijah za olimpijske igre v Tokiu, zasedla končno 12. mesto. Zmagala je Izraelka Linoy Ashram. Danes je nastopila v finalih z obročem, kjer je bila peta, in s trakom, kjer je zasedla šesto mesto.

Tekmovanje, ki so ga zaradi koronske pandemije in z njo povezanih omejitev tako kot že jesensko evropsko prvenstvo izpustile večkratne olimpijske, svetovne in evropske prvakinje Rusinje, se je danes za posameznice nadaljevalo s finali po rekvizitih.

Z obročem in s kiji in trakom je zmagala Bolgarka Borjana Kalein, z žogo pa je bila najboljša zmagovalka mnogoboja Ashramova.

Na svetovnem pokalu v Sofiji je Slovenijo zastopala tudi mlada Brigita Kraševec, ki je v mnogoboju zasedla končno 51. mesto.