Vedenejeva z odliko odprla SP

"Danes sem s svojimi predstavami zadovoljna. Vse je šlo dobro. Bilo pa je zelo strašljivo in razburljivo, imela sem kar nekaj treme. Hvala zdravniku in trenerki, da sta mi pomagala prebroditi vse to in se spopasti z mojo tesnobo. Zdaj čakamo na večer in upam na nastop v finalu," je po prvih nastopih povedala Vedenejeva, ko še ni vedela, da je bila tako uspešna z obema današnjima rekvizitoma.

Z obročem je 29-letna tekmovalka, ki je leta 2018 na velikih tekmovanjih zamenjala Rusijo za Slovenijo, prikazala izjemno samozavestno sestavo brez napake in prejela visoko oceno 33,350 točke. Ta ji je prinesla peti dosežek kvalifikacij.

Nato pa v svojem drugem nastopu z žogo ni bila tako prepričljiva kot sicer, vendar je sestavo prikazala brez večjih napak in po pritožbi prejela oceno 32,600, kar je zadostovalo za sedmi dosežek.

Prvi dve finalni odločitvi tega prvenstva pa sta na sporedu že danes od 21. ure dalje, ko se bo osem najboljših ritmičark iz kvalifikacij najprej borilo za kolajne z obročem, nato pa še z žogo.

Ela Polak Foto: Anže Malovrh/STA

Poleg Vedenejeve sta danes na uvodni dan SP nastopili še dve mladi slovenski ritmičarki. Ela Polak je za svoj premierni nastop na SP za prikazano z obročem prejela oceno 25,950 (55. dosežek), medtem ko je Brigita Krašovec za svojo najljubšo sestavo z žogo prejela 29,400 (33. dosežek).

Obe mladi tekmovalki v četrtek čakata še nastopa s kiji (Krašovec) in trakom (Polak), prav tako se bo z obema rekvizitoma predstavila še Vedenejeva, nato pa bo že znano, ali je bila uspešna v lovu na olimpijsko vozovnico ali ne.

Trije najboljši kvalifikacijski nastopi (od največ štirih) štejejo v točkovni zbir za kvalifikacije mnogoboja, od koder bo prvih 14 tekmovalk svojim državam že zagotovilo uvrstitev na olimpijski turnir. Po polovici tekmovanja je Vedenejeva na visokem petem mestu.

Če bosta med prvimi 14 po dve tekmovalki iz treh držav, ki že imajo olimpijsko kvoto med posameznicami (Bolgarija, Italija, Nemčija), bo v Pariz odpotovala še naslednja po vrsti, torej 15. ali 16. ali 17.

