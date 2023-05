Vedenejeva prvi dan brez finala: Temna dvorana ustvarja stres

Jekaterina Vedenejeva, ki na evropskem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Bakuju zastopa Slovenijo, je prvi dan kvalifikacij ostala brez finalov. Za sestavo z obročem (31,550 točke) je prejela deveto oceno in je prva rezerva, za žogo (30,400) pa 16. Skupno je po polovici kvalifikacij 12. Na vrhu sta Bolgarki Stiliana Nikolova in Borjana Kalejn.

Danes so nastope na prvenstvu stare celine začele članice, ki se borijo za uvrstitev v finale mnogoboja, finale po orodjih in ekipno razvrstitev.

Najboljših 12 ekip bo svoji državi zagotovilo kvote za prihajajoče svetovno prvenstvo v Valencii, kjer bodo glavne kvalifikacije za olimpijske igre v Parizu 2024. Med ekipami, ki upajo na takšen razplet, je tudi Slovenija v postavi Vedenejeva, Ela Polak in Brigita Krašovec.

"Jutri grem v boj z novo močjo"

Vedenejeva je z obročem dobro nastopila, v sestavi z žogo pa je naredila eno večjo napako. "Tekmovanja je za danes konec! Vesela sem, da se je začelo. Dvorana je temna, kar nam tekmovalkam ustvarja dodaten stres in občutek neprijetnosti," je povedala Vedenejeva.

Vedenejeva je na dobri poti v finale mnogoboja. Foto: Guliver Image

"Obroč sem opravila dobro, a previdno, saj je prvi nastop vedno najtežji. Vajo z žogo imam novo in pripetila se mi je napaka. Zdaj se že osredotočam na nadaljnje tekmovanje. Jutri grem v boj z novo močjo," je iz Azerbajdžana za Gimnastično zvezo Slovenije še povedala 28-letnica, ki je sicer ostala brez finalov z obročem in žogo, a je na dobri poti v finale mnogoboja. Na lanskem EP je bila šesta v mnogoboju.

Po prvem dnevu sta na vrhu bolgarski tekmovalki Nikolova in Kalejn pred svetovno prvakinjo v mnogoboju, Italijanko Sofio Raffaelli.

"S tekmovanjem smo za zdaj zadovoljni, vendar moramo jutri popraviti današnje napake"

Z obročem (26,300 točke) se je danes za Slovenijo predstavila tudi mlada Polakova, ki je sestavo prikazala brez večjih napak, medtem ko je Krašovčeva nastopila z žogo (28,200).

"Elina vaja je sicer bila narejena brez večjih napak, vendar je izvedla kar nekaj netočnosti. Prisoten je bil strah in upamo, da je danes prebila led ter bo jutri vajo s trakom izvedla, kot jo zna. Brigita je žal izvedla neuspešno vajo, pripetila se ji je napaka, kljub temu, da je to njen boljši rekvizit. Jutri jo čakajo kiji, za katere upam, da bodo izvedeni brez napake. S tekmovanjem smo za zdaj zadovoljni, vendar moramo jutri popraviti današnje napake," pa je dejala trenerka Ana Kokalj, ki dekleti spremlja na tekmovanju.

V sredo so sicer EP odprle mladinke v skupinskih sestavah, med katerimi so Taša Jagodič, Zara Povoden, Tia Emberšič, Zarja Drevenšek, Elli Cof in Maja Topič presegle pričakovanja in zasedle 14. mesto. Dobri nastopi so lepa napoved tudi za jesensko svetovno prvenstvo.