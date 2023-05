Ritmičarke po kvoto za SP, Vedenejevi dovolj četrtih mest

Jekaterina Vedenejeva bo na prvenstvu stare celine tekmovala z vsemi štirimi sestavami, tri se štejejo v kvalifikacije mnogoboja, Ela Polak bo nastopila z obročem in s trakom, Brigita Krašovec pa z žogo in s kiji. Članice pa imajo ekipno tekmovanje, osem vaj šteje v skupni zbir. Prvih 12 ekip tega EP se bo z ekipo uvrstilo tudi na jesensko svetovno prvenstvo v Valencii, ki bo glavno kvalifikacijsko sito za poletne olimpijske igre v Parizu 2024. To je tudi največja želja slovenske reprezentance.

"Zelo nas veseli, da imamo po mnogih letih na veliki sceni spet mladinsko skupinsko sestavo, ki jo sestavljajo mariborske ritmičarke. Za članice pa so cilji jasni," je dejala Lena Jakubovska, predsednica strokovnega odbora za ritmično gimnastiko, ki bo na EP odpotovala v vlogi mednarodne sodnice. "Katja že ima kolajne z največjih tekmovanj, zato pričakujemo, da bo tudi tokrat med favoritinjami za stopničke. Na lanskem EP je bila šesta v mnogoboju in upamo, da bo ponovila tovrsten dosežek. Ker je imela to sezono nekaj težav s poškodbo, smo ji na prizorišču omogočili tudi osebnega zdravnika, ki bo skrbel zanjo."

Vedenejeva je povedala, da poškodbe še ni povsem sanirala, vendar optimistično pričakuje EP. "Konkretnih ciljev za prvenstvo nimam. Želim si ostati zdrava, tako fizično kot psihično. To sezono sem nanizala kar sedem četrtih mest in to me je psihično zelo potrlo," je povedala 28-letnica, ki si po spremembah sestave z žogo želi uživati v nastopih.

Tekmovanje bodo v sredo odprle mladinske skupinske sestave, med katerimi bo tudi Slovenija. Taša Jagodič, Zara Povoden, Tia Emberšič, Zarja Drevenšek, Elli Cof in Maja Topič bodo tekmovale z dvema sestavama, eno bodo prikazale s petimi kolebnicami, drugo pa s petimi žogami. Cilj glavne trenerke Nataše Belkine je uvrstitev med prvih 17 ekip.

V četrtek sledijo članske kvalifikacije z obročem in žogo, kjer bodo Slovenke tekmovale v skupini B, v petek sledijo nastopi s kiji in trakom, v soboto je na sporedu finale mnogoboja, v nedeljo pa še finali po orodjih.