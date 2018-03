Vasilij Žbogar trener irskih laserjev

Foto: Getty Images

Žbogar bo na Irskem skrbel za moško ekipo v laserju, pod njegovim vodstvom bosta olimpijske igre v Tokiu 2020 lovila Finn Lynch in Liam Glynn, ekipi pa se bosta kasneje pridružila še Ewan McMahon in Johnny Durcan.

Žbogar je v vrhunskem jadranju tekmoval 16 let in je eden najuspešnejših slovenskih športnikov. Poleg treh olimpijskih kolajn ima tudi bron s svetovnega prvenstva 2015 in pet evropskih odličij, leta 2003 je bil v Splitu v laserju in leta 2013 v Warnemündeju v finnu tudi evropski prvak.