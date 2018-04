Vasilij Žbogar z zahtevnega finna presedlal na zvezdo

Že dlje časa se je spogledoval z razredom zvezda, v katerem se je že preizkusil tudi na tekmovanju, v začetku maja pa ga čaka nova regata v tem razredu.

"Še vedno želim jadrati, še vedno želim tekmovati in se dokazovati na morju"

"Nastopil bom na odprtem prvenstvu Vzhoda v sosednjem Trstu. Preprosto še vedno želim jadrati, še vedno želim tekmovati in se dokazovati na morju. Zvezda je zelo razširjen razred, v katerem tekmujejo največje jadralske legende," je povedal Vasilij Žbogar, ki vedno išče nove izzive: "Želim si novih izkušenj, tudi na jadrnici s fiksno kobilico. Tekmovanje v Trstu je kot uvod v moje jadranje v tem razredu, saj v prihodnje želim sodelovati na več regatah v tem razredu."

V Trst brez rezultatskih pričakovanj

"Pred odhodom v Trst nimam rezultatskih pričakovanj, zame je pomembno, da se čim več naučim, da čim bolje spoznam jadrnico, opremo in vse drugo," je o pričakovanjih pred regato pri zahodnih sosedih povedal Izolan, ki bo v jadrnici skupaj z italijanskim jadralcem Giorgiem Poggiem: "Je moj prijatelj iz razreda finn in tako kot jaz si tudi on želi jadrati v razredu zvezda. Oba sva zelo neizkušena v tem razredu, a oba sva tudi željna učenja in novih izzivov."

42-letni Izolan upa, da se bo udeležil olimpijske regate v Parizu leta 2024. Foto: Stanko Gruden, STA

Želi si na OI, ki jih bo leta 2024 gostil Pariz

Žbogar pa ima v razredu zvezda dolgoročne cilje, tudi olimpijske igre: "Velika verjetnost je, da bo med olimpijskimi razredi na igrah 2024 v Parizu tudi jadrnica s pomično kobilico. Moja želja je pod petimi krogi nastopiti tudi v francoski prestolnici. Če bo vse, kot mora biti, se vračam v olimpijsko jadranje."

42-letni Žbogar je do zdaj nastopil na petih olimpijskih igrah, v Sydneyju, Atenah in Pekingu je jadral v razredu laser, v Londonu in Riu pa v finn. V Atenah leta 2004 je osvojil bronasto medaljo, v Pekingu (2008) in Riu (2016) pa srebrno.

Poleg regate v Trstu želi Žbogar že v letošnji sezoni nastopati v razredu zvezda, še vedno pa bo tudi trener v razredu laser.