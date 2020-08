V Tacnu tokrat slavje za Srabotnika, Božiča in Kozorogovo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tacen, evropski in slovenski pokal, 2. dan

Slalomisti na divjih vodah so se v Tacnu drugi dan zaporedoma merili na tekmi evropskega in slovenskega pokala, hkrati pa so opravili tudi drugo izbirno tekmo za reprezentanco. Zmagali so kajakaš Martin Srabotnik, kanuist Luka Božič, kajakašica Nemka Elena Apel in kanuistka Alja Kozorog.

Kajakaško konkurenco je v polfinalu dodobra pokoril Peter Kauzer, ki je za več kot tri sekunde ugnal Vida Kurda Marušiča in Nika Testena. V finalu pa je Hrastničan naredil dva dotika in končal na tretjem mestu. Za zmagovalcem Martinom Srabotnikom je zaostal 3,45 sekunde. Drugi je bil Testen (+0,85).

Pri kanuistih je polfinale dobil sobotni zmagovalec Lenarčič pred Luko Božičem, Anžetom Berčičem, Jušem Javornikom in Benjaminom Savškom, v finalu pa je zmagal Božič, ki je za 0,45 sekunde ugnal Savška. Tretji je bil Francoz Jules Bernardet (+3,36), Lenarčič je bil četrti, Berčič pa peti.

Med kajakašicami slavila Nemka, med kanuistkami pa Alja Kozorog

Polfinale kajakašic je pripadel Urši Kragelj, ki so ji sledile Nemka Elena Apel, Ajda Novak in Eva Alina Hočevar, Eva Terčelj je bila sedma. V finalu pa je bila najhitrejša Aplova pred Hočevarjevo (+1,85), Novakovo (+2,92) in Kragljevo (+4,22), ki je imela en dotik. Terčeljeva je bila šesta z dvema dotikoma.

Alja Kozorog je zmagala med kanuistkami. Foto: Nina Jelenc

Med kanuistkami so se v polfinalu od Slovenk najbolje znašle Alja Kozorog, Eva Alina Hočevar in Lea Novak, ki so zaostale le za Nemko Eleno Apel, v finalu pa je slavila Kozorogova z 1,38 sekunde prednosti pred Aplovo, Hočevarjeva je bila tretja, Novakova pa šesta.

V Tacnu bosta prihodnji konec tedna še dve izbirni tekmi.

