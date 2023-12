V Otopeniju popoldan na delu četverica plavalk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v romunskem Otopeniju je s kvalifikacijami uspešno opravila četverica slovenskih plavalk. V popoldanski polfinale na 200 m prosto sta se uvrstili Janja Šegel in Katja Fain, na 50 m prsno Tara Vovk in na 50 m delfin Neža Klančar.

Prvi sta v soboto nastopili Janja Šegel (1:56,09) in Katja Fain (1:56,96) ter se z 8. in 14. časom prebili v popoldanski polfinale na 200 m prosto. Že zjutraj je z 1:53,72 izstopala Britanka Freya Anderson.

"Z uvrstitvijo sem seveda zadovoljna. Rezerv pa je še kar nekaj, saj sem zadnje metre samo nadzirala situacijo okrog sebe. Zato upam, da se popoldan vse izide in dosežem rezultat, ki bo zadoščal za finale," je po tekmi povedla Janja Šegel.

"Zadržano, nekaj napak, ampak vse je v OK. Naslednji cilj je finale," pa je o nastopu Katje Fain, ki brani bron z zadnjega EP v Kazanu 2021, povedala trenerka Metka Sparavec Malenko.

Lepo se je z 11. dosežkom 30,40 na 50 m prsno predstavila tudi plavalka Ljubljane Tara Vovk, ki je novembra postavljen državni rekord zgrešila za desetinko sekunde in ga bo napadala v polfinalu. Tina Čelik je z 31,14 dosegla osebni rekord in osvojila 21. mesto, polfinale se ji je izmuznil za 24 stotink.

Tara Vovk Foto: Anže Malovrh/STA

"Glede na nastop v štafeti za polfinale vidim še veliko rezerve in upam, da bom to v polfinalu lahko pokazala. Če bom tekmo izvedla tako, kot sem sposobna, je finale dosegljiv," je napad na nov slovenski rekord napovedala Vovk.

Že zjutraj je z 29,21 zelo dober izid dosegla Italijanka Benedetta Pilato, a je bila v to tudi prisiljena, saj so se Italijanke borile za dve prosti mesti v popoldanskem delu in vse štiri končala med najboljšimi devetimi.

Zadnja si je v soboto polfinale priplavala Neža Klančar na 50 m delfin z devetim dosežkom 25,82. Svoj slovenski rekord je pri tem zgrešila za pet stotink sekunde. Kako zgoščeni so izidi in kako napet bo polfinale pa najbolje pove, da je prvih 19 tekmovalk ločilo manj od sekunde. Najhitrejša je bila s 25,36 Grkinja Ana Ntuntunaki.

"Neža je kvalifikacije opravila rutinsko. Popoldan pa bo treba plavati hitreje, kar je zanesljivo sposobna," pa je o zadnjem slovenske jutranjem nastopu dodal trener Tomaž Torkar.