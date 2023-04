Smrt izkušenega alpinista

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Umrl je v spanju v svojem šotoru, je povedal tiskovni predstavnik nepalskega ministrstva za turizem, poroča spletna stran Everest Chronicle.

Hanna se je brez pomoči dodatnega kisika povzpel na deseto najvišjo goro sveta, v preteklosti se je desetkrat povzpel tudi na najvišjo goro sveta Mount Everest, je zapisal lokalni spletni portal.

Njegovo truplo so s helikopterjem prepeljali v nepalsko prestolnico Katmandu. Hkrati je iskalnim ekipam uspelo rešiti dva alpinista iz Indije, ki so ju na himalajskem osemtisočaku pogrešali od ponedeljka, so sporočili.

Kot navaja severnoirski časnik Belfast Chronicle, se je Hanna povzpel tudi na najvišje vrhove oziroma točke vseh sedmih celin. Bil je prvi Irec, ki se je uspešno povzpel na K2, drugo najvišjo goro na svetu, in z nje sestopil.

Trenutno je v Himalaji vrhunec spomladanske sezone, ki se je začela aprila in se bo končala junija, ko se ustvari tudi najboljše in najustreznejše "vremensko okno" za vzpon na Mount Everest.

Poleg Hanne so to sezono umrle že tri nepalske šerpe. Za letošnjo sezono je okoli 700 alpinistov prejelo dovoljenja ministrstva za turizem v Nepalu za vzpon na himalajsko gorovje. Nepalske oblasti so izdale 319 dovolilnic za vzpon na Mount Everest, ki stanejo po 11 tisoč dolarjev (deset tisoč evrov), poroča nemška tiskovna agencija dpa.