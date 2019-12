V čolnu sta tudi po pet ur, a morskega psa do zdaj še nista srečali

Konec novembra je Kajakaška zveza Slovenije Špelo in Anjo pričakovano razglasila za najboljši kajakašici na mirnih vodah. V tej disciplini sta dekleti pri nas praktično brez konkurence. Primorska naveza je na zadnjem svetovnem prvenstvu v Szegedu osvojila srebrno in bronasto kolajno, na tekmah svetovnega pokala sta osvojili dve zlati, srebrno in bronasto medaljo, sezono pa končali na prvem mestu svetovne jakostne lestvice med ženskimi kajakaškimi dvojci.

Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić že od oktobra trenirata na vso moč. Foto: Nina Jelenc

Slovenski kajakašici sta že toliko izkušeni, da vesta, da pred olimpijsko sezono ne smeta počivati na lovorikah. "Sva že kar malo pozabili na te uspehe. Od oktobra namreč trdo treniramo in se pripravljamo na prihodnjo sezono, ki bo še toliko bolj pomembna," je uvodoma povedala Ponomarenko Janićeva, ki se je letos še drugič v karieri vrnila po porodu. Tudi tokrat več kot uspešno.

"V prejšnji sezoni sem začela trenirati malo pozneje kot preostale naše tekmovalke. Vse do konca nismo vedeli, kako bo vse skupaj videti. Po prvih tekmah svetovnega pokala smo videli, da sva dobri, da sva dobro trenirali in da imava še nekaj rezerve do svetovnega prvenstva. Tam je bil cilj osvojiti olimpijsko kvoto, a osvojili sva še dve medalji. To nam je dalo dodatno motivacijo in željo po napredku. Verjamem, da sva sposobni še več," je povedala Špela, ki bo v Tokiu nastopila na svojih četrtih olimpijskih igrah.

Anja Osterman bo na OI v Tokiu nastopila na svojih prvih olimpijskih igrah. Foto: Osebni arhiv

Zdaj se trdo delo šele začenja

Če je Špela že vajena olimpijskih krogov, pa bodo za Anjo Osterman olimpijske igre v Tokiu prve. Mlajša članica slovenske posadke se jih že veseli, a se ob tem zaveda, da bo treba za nastop tam vložiti veliko truda in da se pravo delo šele začenja.

"Za to smo trenirali že tretje leto in to je bil tudi naš cilj. Veliko smo se pogovarjali o olimpijskih igrah in zdaj smo osvojili kvoto. Zdaj se trdo delo šele začne. Lotili smo se ga oktobra. Za prihodnje leto si želimo čim boljšo uvrstitev in da bi čoln še bolje drsel po vodi."

Špela Ponomarenko Janić je lani zaradi rojstva hčerke Sofie začela trenirati nekoliko pozneje. Letos trenira že od začetka pripravljalnega obdobja. Foto: Boštjan Boh

Zdaj bodo vse preučili do potankosti

Po svetovnem prvenstvu sta dekleti odšli vsaka svojo pot, čoln pa za pet tednov postavili na polico. Prvi oktober je bil dan, ko so se srečali in začeli priprave na novo sezono. Malo drugače je za Špelo, ki bo v nasprotju z lani, ko je dobila drugega otroka, opravila celotno pripravljalno obdobje.

"Sama sem že v zelo dobri formi. Verjamem, da lahko še napredujem in da bom to zimo najmočnejša do zdaj. Vsakokrat, ko sem bila pozimi močna, sem bila hitra v čolnu. Verjamem, da bo tako tudi zdaj. Naš dvojec ima še veliko rezerv. Iz leta v leto gre bolje in lahko sva še bolj usklajeni. Verjamem, da je zdaj čas, da vse preučiva do potankosti in prihodnje leto narediva, kar je treba narediti."

Morskega psa še nista srečali "Gremo s polno paro naprej." Foto: Osebni arhiv

Že zadnjih nekaj let se Špela in Anja v zimskih mesecih odpravita v Avstralijo, kjer v čolnu opravita glavni del osnovnih priprav. V Avstraliji, kamor bodo odšli za dva meseca, imajo jutranji trening že ob 6.30, včasih sta v čolnu tudi po pet ur na dan. Večkrat so jima rekli, da trenirata v kanalih, kjer naj bi bili tudi morski psi. Naši športnici ob tem le zamahneta z roko, saj jih do zdaj nista še nikoli srečali.

"V Avstralijo se je vedno lepo vrniti, še posebej zato, ker tam začnemo veslati v čolnu. Po vseh treningih (fitnes, plavanje ...) se znova usedeš v kajak. Mislim, da imamo glede na rezultate sezono super razporejeno. Tako bomo naredili tudi letos in za to si že prizadevamo. Gremo s polno paro naprej," pravi Ostermanova.