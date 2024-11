Na svetovnem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Budimpešti bo med 10. in 15. decembrom nastopala četverica slovenskih plavalcev. Želja Katje Fain, Janje Šegel in Petra Johna Stevensa je osebni rekord in tudi popoldanski nastop, Sašo Boškan bo po prehodu iz krajših v daljše discipline prostega sloga lovil le osebne rekorde. Stevens bo zaradi neurejenega statusa in tega, da je ostal brez pomoči PZS, plaval le na 50 m prsno, napovedal pa je tudi konec kariere.

Stevens je v karieri osvajal odličja na evropskih prvenstvih, tudi na svetovnem prvenstvu v kratkih bazenih. Lani je bil edini finalist svetovnega prvenstva v olimpijskem bazenu v Fukuoki. "Po 25 letih, od katerih sem bil vsaj 15 let v reprezentanci, je prišel trenutek, da končam športno pot. Imel sem privilegij, da sem lahko Slovenijo zastopal na številnih evropskih in svetovnih prvenstvih, mediteranskih igrah, Ofemu ter mladinskih evropskih in svetovnih prvenstvih. S ponosom nosim kolajne, ki sem jih osvojil za Slovenijo, in zavedam se, da sem s svojimi dosežki prispeval k prepoznavnosti slovenskega plavanja doma in po svetu," je med drugim povedal Stevens in se zahvalil vsem, ki so ga podpirali.

Kot pravi, se je za konec tekmovalne poti odločil zaradi pomanjkanja pomoči in podpore na PZS v zadnjih petih letih. "Namesto konkretnih dejanj sem bil deležen le praznih obljub. Sam sem iskal le minimalno podporo, da bi se lahko pripravljal na mednarodna tekmovanja," je prst proti zvezi uperil Stevens in dodal, da se zaveda dejstva, da njegova paradna disciplina 50 m prsno ni olimpijska, vseeno pa je bil tisti, ki je v zadnjih letih skrbel za vrhunske dosežke izbrane vrste, ti pa so ostali prezrti. Dodal je, da si želi, da bi imeli prihodnji rodovi boljše pogoje.

Novinarska konferenca PZS (video - STA):

Edini način, da se vrne, je sprejetje 50 m prsno na OI

Nekaj besed je namenil tudi stroki in dejal, da je najboljše izide dosegal, ko je treniral v ZDA, Nemčiji in Italiji, a ga doma nikoli niso povprašali o trenažnem procesu. "Najbolj razočaran pa sem, da sem v zadnjih letih postajal vse bolj neviden v očeh PZS, čeprav so bili izidi dobri in cilji izpolnjeni."

Kot še pravi, je zdaj našel zaposlitev v podjetju Cargo-Partner, kjer so mu šli na roko in mu omogočili, da se še enkrat pripravi za SP. "Službo in šport je težko usklajevati. Vse to zahteva neverjetno fizično in mentalno energijo, kar je izjemno težko, ko ni podpore sistema, ki hkrati pričakuje maksimalne dosežke."

In kot pravi Stevens, bo s svojimi izkušnjami in znanjem vedno na voljo plavalcem, ki si bodo to želeli. Edini način, da se vrne v reprezentanco, je sprejetje disciplin 50 m prsno, delfin in hrbtno v olimpijski program za Los Angeles 2028, o čemer že poteka razprava. Peter John Stevens bo po SP sklenil športno pot. Foto: Aleš Fevžer

Predsednik poudaril, da zveza sredstev za to trenutno nima

Predsednik zveze Urban Korenjak – Stevens je spomnil, da ima v prvi vrsti v mislih njegove predhodnike – pa je razložil, da zveza sredstev za tovrstno podporo športnika nima in je bila neuspešna pri iskanju sponzorja.

Kot pravi, zveza skrbi za opremo, tekmovanja in priprave. S prstom je pokazal na kategorizacijo v slovenskem športu, kjer bi morali tovrstne težave reševati drugače, Stevensova težava z izvrstnimi dosežki pa je neolimpijska disciplina 50 m prsno.

Boškan se še lovi, Fain in Šegel po osebne rekorde

Stevensov nekdanji soplavalec v Triglavu Sašo Boškan je po OI v Parizu presedlal na daljše razdalje in tekmovalni način predvsem na 800 m prosto še odkriva. "Vedno mi ostane preveč moči v zaključku, hitro pa se lahko ušteješ, če si v uvodu prehiter. Kljub temu na tej razdalji napadam nov slovenski rekord," pravi varovanec Luke Berdajsa, ki dodaja, da je ne glede na spremembe hiter tudi na 200 in 400 m prosto.

Katja Fain, finalistka Melbourna 2022 na 400 m prosto, bo tekmovala na 200 m delfin in 400 m mešano. "S trenerko sva sezono zastavili tako, da imam premor od kravla, kjer sem doslej v reprezentanci dosegala najboljše izide. Zdaj se posvečava mešanemu plavanju in delfinu. Časa za treninge je bilo malo, želim pa se približati osebnim rekordom. V finalu sem bila že dvakrat, naslednja stopnička bi bila po četrtem in petem mestu kolajna, a to zdaj še ni realno," je povedala članica mariborskega Vitaminklinik Branika, ki pravega testa forme ni opravila, saj gre za težki disciplini, v katerih doma nima konkurence, zato se bo forma pokazala šele na tekmi.

Katja Fain se v poolimpijski sezoni posveča mešanemu plavanju in delfinu. Foto: Aleš Fevžer

Najširši program ima Ravenčanka Janja Šegel, ki je prijavljena na 50, 100 in 200 m hrbtno ter 100 in 200 m prosto. Najbrž pa bo eno od daljših disciplin odpovedala, saj sta na sporedu isti dan. "Zadovoljna bom s polfinalom. Prvič na SP v kratkih bazenih nastopam v dobri formi, ne vem, kaj me čaka, saj ne poznam konkurence. Ampak na zadnjih tekmah sem plavala osebne rekorde in če bova s trenerjem prav načrtovala formo, lahko dosegam državne rekorde. Verjamem, da sta dosegljivi vsaj na 50 hrbtno in 100 m prosto, na 100 m hrbtno pa je čas Anje Čarman izziv, zato bom zadovoljna že, če se mu približam," je pred potjo povedala Šegel.

Janja Šegel je prijavljena na pet disciplin. Foto: Aleš Fevžer

Selektor bi si želel širšo ekipo

"Poolimpijska sezona je vedno stresna. Generacije se menjajo, Slovenija pa ni tako velika, da bi vrzeli vedno lahko takoj zapolnila. Tudi tekma je zelo specifična, saj je bila večina po OI nekaj dlje prosta, zato je nehvaležno napovedovati formo in konkurenco. Mi na Madžarsko pošiljamo štiri preverjene obraze in že zjutraj bodo morali biti hitri, saj gre za tekmovanje, kjer že v 200-metrskih disciplinah ni polfinala," pa je o odpravi povedal selektor Gorazd Podržavnik, ki se z novim letom poslavlja od položaja.

Tudi Podržavnik bi si želel širšo ekipo. Za vodstvo ekipe je najbolj boleča odpoved poškodovane olimpijske finalistke Neže Klančar, med tekmovalci z normo manjkata tudi Primož Šenica Pavletič in Tara Vovk, za prvenstvo se prav tako ni pripravljala članica olimpijske štafete Tjaša Pintar. Normo Mednarodne plavalne zveze za SP imajo tudi Jaš Berložnik, Anže Ferš Eržen, Tina Čelik, Zara Podržavnik in Hana Sekuti, a so norme v slovenski vrsti postavljene višje, zato bodo priložnost iskali prihodnje leto.