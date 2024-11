Šegel prepričala na generalki, Ferš Eržen prehitel trenerja

Plavalci so minuli konec tedna v Kranju opravili zadnji test pred svetovnim prvenstvom v 25-metrskih bazenih v Budimpešti. Z dosežki je prepričala Janja Šegel, ki je bila najboljša na 50 in 100 m hrbtno ter 200 prosto, dosegla je najboljši izid na 200 hrbtno, zmagala pa je tudi na tekmi na izpadanje na 50 prosto.

"Sama sem zelo zadovoljna predvsem s tekmo na 100 m hrbtno, pa tudi na 200 prosto, saj kravl letos treniram manj. Sicer pa je raven podobna kot pred tednom dni v Celju," je po tekmi povedala Janja Šegel, ki bo naslednje dni rešila tudi uganko, ali bo na SP nastopila na 200 prosto ali hrbtno, saj sta disciplini na sporedu isti dan.

"Janja nastopa tretji teden zaporedoma, za nameček pa je še vedno v polnem treningu in zelo utrujena, zato so izidi res dobri. 59,0 na 100 m hrbtno, 2:09 na 200 hrbtno, 1:57 že v kvalifikacijah na 200 m prosto. Vse je na ravni blizu osebnih rekordov," je dejal njen trener Matija Medvešek in dodal, da bosta s plavalko naslednjih 14 dni pri vadbi popustila, v ospredju pa bodo tehnične podrobnosti.

Šegel je v soboto dobila tudi tekmo na izpadanje na 50 m prosto, kjer je v reprezentančnem finalu ugnala Katjo Fain, v nedeljo pa je za trening nastopila še na 100 m prsno, kjer je morala z 1:07,66 čestitati Tini Čelik iz Triglava, ki je bila še tri desetinke sekunde hitrejša. "To res ni njena disciplina, a je bila to ob tekmi na izpadanje praktično edina, da je lahko res tekmovala, v drugih disciplinah je tukaj premočna," je še dejal Medvešek.

Katja Fain Foto: Guliverimage Tudi Katja Fain je še v polnem treningu; lepa sta bila dosežka 25,76 na 50 m prosto in 54,88 na enkrat daljši razdalji, kar pa je dosegla skoraj neposredno po zmagi na 200 m delfin z 2:12,88.

V moški konkurenci je z osebnimi rekordi v vseh treh prsnih disciplinah presenetil Anže Ferš Eržen, ki je z vrha seznama klubskih rekorderjev pri Iliriji zdaj zrinil svojega trenerja in dolgoletnega reprezentanta Matica Lipovža. "Učenec je prehitel trenerja," je dosežek svojega varovanca zadovoljen komentiral Lipovž, vseeno pa v šali ob slovesu od klubskih rekordov nakremžil obraz.

Nija Gerdej iz Fužinarja je bila najboljša na 200 m prsno in 100 mešano, kjer je dosegla osebni rekord, svoj najboljši izid pa odplavala tudi na 100 prsno, kjer je bila tretja.

Med potniki za Budimpešto je bil blizu osebnim rekordom na 100 in 200 m hrbtno ter na 800 m prosto tudi plavalec domačega kluba Sašo Boškan. V sobotni tekmi na izpadanje je prišel vse do finala, kjer ga je premagal Hrvat Maro Miknić. Njegova klubska kolegica Čelik je bila najhitrejša še na 50 m delfin.

