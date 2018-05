Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V badmintonu ne bo sprememb v točkovanju Avtor: STA

Foto: Grega Valančič / Sportida

Mednarodna badmintonska zveza (BWF) je na svojem kongresu v Bangkoku zavrnila predlog spremembe točkovanja v badmintonskih dvobojih. Tako se bodo igralci še naprej merili na dva dobljena niza do 21. točke in ne kot po vzgledu namiznega tenisa na tri dobljene nize do 11. točke.