Urška Žolnir Jugovar se podaja v mednarodne vode

Žolnirjeva, olimpijska prvakinja iz Londona 2012, se s tem dejavno vključuje v športno politiko evropskega juda, predvsem v tekmovalni del, propozicije tekmovanj in sooblikovanje koledarjev.

"Dolgo sem bila aktivna, tudi moj otrok je že zelo rad na blazinah in tudi sama se vračam. Rada imam judo, stara sem 40 let in ne vem, zakaj bi zdaj vse to gledala z razdalje, če sem lahko del tega," je za STA odločitev o kandidaturi pojasnila Žolnirjeva in dodala, da se je za novo funkcijo odločila po pogovoru v družini.

Kot še pravi, bo svoje naloge lahko opredelila v bližnji prihodnosti, po novih sestankih, saj je evropski judo konec tedna dobil novo vodstvo, zato se naloge in vloge še delijo, več pa bo znano v kratkem.

A v vlogi športne direktorice se vidi predvsem kot vezni člen med organizatorji tekmovanj in tekmovalci, za katere je treba poskrbeti na najboljši možen način. "Sproti je treba ocenjevati, kaj je bilo dobro in kaj je treba popraviti. Ena ključnih nalog je tudi razvoj evropskega juda, da bo na svetovnih prvenstvih lahko posegal po čim več odličjih."

Medtem pa se Žolnirjeva dejavno že ukvarja tudi s problematiko slovenskega juda, saj je lani postala podpredsednica zveze. Z epidemijo covida-19 in ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa se je tudi v judu nabrala vrsta težav, a jo za nove uspehe ne skrbi: "Tekmovalci delajo dobro. Trud je velik, velika sta tudi volja in želja in tako bo prišel tudi uspeh."

Na kongresu EJU so delegati za novega predsednika izvolili Madžara Laszla Totha. Ta bo nasledil Nemca Otta Kneitingerja, ki je funkcijo opravljal le začasno, potem ko je po napadu Rusije na Ukrajino zamenjal Sergeja Solovejčuka.