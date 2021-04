"Upamo, da bodo mnenje stroke upoštevali pri sproščanju športa"

Vlada bo danes predvidoma odločala o spremembah vladnega semaforja sproščanja ukrepov ter o delovanju nekaterih dejavnosti po 12. aprilu, ko naj bi se končali strožji omejitveni ukrepi zaprtja države.

"Vodja strokovne skupine za covid-19 Mateja Logar je na poslani dopis odgovorila, da bi ga morali nasloviti na ustrezno ministrstvo, saj strokovna skupina obravnava samo teme, ki jih posredujejo pristojna ministrstva, zato smo ga potem naslovili tudi na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Ob tem smo že 21. februarja po seji strokovnega sveta na vlado poslali izhodišča predloga sproščanja slovenskega športa in načrt ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni covid-19 na področju izvajanja športne dejavnosti," je pojasnil Pišot.

Nadeja se, da se bo šport v prvi fazi po 11. aprilu lahko vrnil "vsaj v stanje pred začetkom tega meseca", saj ta čas potekajo le treningi peščice vrhunskih športnikov, niso dovoljena niti tekmovanja na državni ravni, rekreacija pa le individualno ali v krogu družine.

Rado Pišot je v začetku tedna na svetovalno skupino za covid-19 pri ministrstvu za zdravje naslovil poziv, da se naj vsaj od 12. aprila naprej začne izvajati športna dejavnost v državi. Foto: STA

12. aprila vrnitev k stanju iz prvotnega načrta sproščanja ukrepov?

Upanje, da bodo ukrepi zaustavitve številnih dejavnosti v državi pripomogli k umiritvi epidemioloških razmer, "da se bomo lahko po 12. aprilu vrnili k stanju iz načrta sproščanja ukrepov, ki ga je vlada sprejela letos januarja", pa je že 2. aprila izrazila tudi direktorica direktorata za šport Mojca Doupona v pismu, s katerim je MIZŠ odgovorilo na javni poziv predsednikov kolektivnih panožnih športnih zvez v zvezi z nadaljevanjem športnih tekmovanj v času zaustavitve javnega življenja.

V četrtek, 1. aprila, so stopili v veljavo strogi omejitveni ukrepi, ki bodo trajali predvidoma do vključno 11. aprila. Z odlokom za obvladovanja novega koronavirusa so prepovedane vse športno-gibalne dejavnosti in treningi, razen rekreacije posamezno ali v krogu družine na prostem ter treningi vrhunskih registriranih športnikov, ki pa ne smejo imeti tekmovanj na nacionalni ravni. V kolektivnih in individualnih športih je še naprej dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev brez gledalcev.

Treningi so dovoljeni samo vrhunskim športnikom olimpijskega, mednarodnega in svetovnega razreda, gre za skupaj 538 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost in ki bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni. Prav tako lahko trenirajo tudi kadeti in mladinci, registrirani po zakonu o športu, ki so člani državnih reprezentanc, vendar le v mehurčkih.

