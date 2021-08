Unukova poražena, najvišje zdaj Rozmanova na 13. mestu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Unukova, sicer 16. nosilka EP, je danes izgubila z Rusinjo Aleksandro Malcevskajo, ki ima nekoliko višji rating (2409:2407). S 3,5 točke je vseeno ostala na repu najboljše dvajseterice med skupno 117 šahistkami.

Najboljša Slovenka pa je po petem dnevu v Iasiju Rozmanova. Slednja je danes remizirala proti Francozinji Daulyte-Cornette Deimante in je zdaj s 3,5 osvojene točke na 13. mestu.

Na prvenstvu nastopata še dve Slovenki. Zala Urh je izgubila proti Srbkinji Teodori Injac in je z 2,5 točke 54. Tudi Nuša Hercog je danes izgubila, premočna je bila Švedinja Inna Agrest. Hercogova z 1,5 osvojene točke zaseda 99. mesto.

Na vrhu so s 4,5 točke tri šahistke, in sicer Azerbajdžanka Gunaj Mamadzada, Ukrajinka Julija Osmak ter Malcevskaja. Do enajstega mesta ima osem naslednjih šahistk po štiri točke po petih krogih.

Prvakinja bo znana po 11 krogih 20. avgusta.

