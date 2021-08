Izvrsten dan slovenskih šahistk na EP, Unukova osma, Rozmanova 11.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljša slovenska šahistka Laura Unuk je v četrtem krogu evropskega prvenstva za ženske v romunskem Iasiju premagala Belorusinjo Jano Iljučik in napredovala s 14. na osmo mesto (3,5 točke). Neporažene so bile tudi preostale tri slovenske predstavnice, Monika Rozman pa se je z drugo zaporedno zmago s tremi točkami povzpela na 11. mesto.

Zala Urh je s črnimi figurami presenetila Azerbajdžanko Kanim Balajajevo, ki ima več kot 150 točk višji šahovski rating, ter je z 2,5 točke na 32. mestu. Nuša Hercog je po dveh porazih zabeležila prvo zmago na prvenstvu in se po pričakovanem slavju nad domačinko Lio Alexandro Mario z repa lestvice povzpela na 85. mesto; ima 1,5 točke.

Unukova pričakovano, Rozmanova presenetljivo

Tik pod vrhom pa sta pričakovano Unukova in presenetljivo Rozmanova. Srednja je ženska mojstrica Fide in je bila po dveh remijih v uvodnih krogih na 58. mestu. Po tretjem krogu je z zmago napredovala na 22. mesto ter tako dobila za tekmico močno Viktorijo Černjak. Ruska ženska velemojstrica ima skoraj 200 točk boljši rating od Slovenke, poleg tega pa je igrala z belimi figurami, a je Rozmanova vseeno dosegla drugo zmago v nizu.

Unukova, 16. nosilka EP, je pričakovano s prednostjo začetne poteze odpravila Iljučikovo, od katere ima 310 točk višji rating, ter se po tretji zmagi ob remiju povsem približala drugemu mestu. Romunka Irina Bulmaga je med 117 šahistkami na EP ostala edina, ki se lahko pohvali s popolnim izkupičkom štirih točk.

Na drugem in tretjem mestu sta Armenki Ana Sargsjan in Jelina Danijeljan, ki imata tako kot Unukova 3,5 točke. Skupaj je osem igralk s takim zbirom točk, torej s tremi zmagami in remijem. Rozmanova pa je druga po vrsti s tremi osvojenimi točkami, kot jih uma mesto pred njo tudi gruzijska velemojstrica Nino Batsiašvili. Ta je med številnimi drugimi uspehi konec leta 2015 na turnirju v Katarju remizirala s svetovnim prvakom Magnusom Carlsenom.

Prvakinja bo znana po 11 krogih 20. avgusta.

Preberite še: